¿Cómo suena el románico del Pirineo de Lleida? La historiadora del arte barcelonesa Ona Balló lleva unos años recorriendo templos, ermitas y valles del Pallars y la Alta Ribagorça en una investigación que tiene por objetivo recordar que las iglesias románicas no son solo edificios de piedra sino que “eran también un espacio sonoro en el que se podía escuchar liturgia y música, incluso teatro religioso”. Como fruto de su trabajo, esta semana el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha inaugurado la exposición temporal El viatge invers. Un fresc sonor al romànic, que podrá visitarse hasta el 30 de abril. Si hace algo más de un centenar de años las pinturas murales románicas de los ábsides viajaron del Pirineo a Barcelona, Balló ha querido emprender un singular viaje a la inversa, para que el visitante del MNAC pueda contemplar y ‘escuchar’ a estos frescos “en su ambiente particular”.

La muestra –a partir de sonidos que habitan las iglesias y valles pirenaicos– transcurre entre los ábsides de los templos de Santa Maria d’Àneu, Sant Pere del Burgal, Sant Pere i Sant Pau de Esterri de Cardós, Santa Maria de Ginestarre, Santa Maria de Taüll y Santa Eulàlia de Estaon. Como informó SEGRE en enero de 2023, estos son solo algunos de los edificios y parajes que Balló comenzó a recorrer el año anterior, cargada de micrófonos y aparatos de grabación, en una ruta desde el pequeño pueblo de Besan, en plena Vall Ferrera, hasta Sant Romà de Aineto o Sant Vicenç de Capdella, en la Vall Fosca. Esta investigación formaba parte de la elaboración de su tesis doctoral –a través del Laboratorio de Espacio Sonora de la Universidad de Grenoble–, que recibió una ayuda de la primera convocatoria de becas del Parc Natural de l’Alt Pirineu.

La investigadora y programadora cultural, también comisaria de la propia exposición, explicó esta semana que “el sonido nos permite mirar las obras de otra manera y, por eso, no hay carteles que te digan qué estás escuchando exactamente; cada persona tiene que dejarse llevar por el sonido e interpretarlo de la manera que quiera”. Balló consigue ahora hacer realidad en el MNAC una de sus reivindicaciones, pues lamentaba que “en los museos solo podemos ver las pinturas, nos enseñan a mirar pero no a escuchar”.