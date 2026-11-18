Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

“Tener el libro entre manos y volver a Lleida para presentarlo me produce una satisfacción enorme”, aseguró ayer el escritor mallorquín Rafel Jaume Venys, ganador del 40º Premi d’Assaig Josep Vallverdú, durante la presentación de las obras ganadoras de los Premis Literaris de Lleida 2025. El acto, celebrado en el Escorxador, sirvió para dar a conocer los dos libros publicados por Pagès Editors, que cada año edita las obras premiadas en la edición anterior. Esta presentación se realiza coincidiendo con la semana de celebración de los nuevos galardones, que este año llegan a su 43ª edición en el apartado de ensayo y a la 31ª en el de poesía. Jaume Venys presentó L’algorisme d’Orfeu, un ensayo que relaciona el mito griego de Orfeo con la inteligencia artificial y analiza cómo los algoritmos pueden influir en nuestra manera de escuchar música y experimentar emociones. El autor, uno de los ganadores más jóvenes de la historia del Premi Josep Vallverdú (nació en 1998), explicó que la obra parte de la figura mitológica de Orfeo, capaz de emocionar y cautivar mediante la música, para trasladar esta capacidad al contexto actual de las plataformas digitales y los sistemas algorítmicos. En este sentido, el libro reflexiona sobre el papel de la música en la vida de las personas y sobre cómo la tecnología puede condicionar nuestros gustos y decisiones. “¿Qué pasa cuando tenemos una música que está hecha por sistemas algorítmicos que nos pueden causar los mismos efectos?”, planteó el escritor, que también cuestionó “dónde queda la cuestión humana” ante estos avances. Venys subrayó que siente un gran orgullo por completar el proceso de creación y poder compartir finalmente el resultado.

Por su parte, Joan Carles González Pujalte, ganador del 30º Premi de Poesia Màrius Torres, presentó Tríptic de George Dyer, un poemario inspirado en la figura del pintor Francis Bacon y su relación con George Dyer, su modelo y amante. El escritor explicó que, a diferencia de su anterior obra, centrada en la historia personal y dramática de ambos, en esta ocasión había querido profundizar en la manera de trabajar del artista británico y trasladar su particular técnica pictórica al lenguaje poético. “He intentado utilizar su técnica pictórica para hacer poesía”, señaló González Pujalte, que describió el libro como un ejercicio de experimentación con las palabras, las imágenes y las emociones. El autor destacó que la pintura es una de sus grandes fuentes de inspiración y que este poemario supone la culminación de un proceso creativo desarrollado durante un largo periodo. “Es una satisfacción reconocer tu propia voz en un proceso así”, añadió.

La presentación de ambos libros se enmarca en la programación de los Premis Literaris de Lleida 2026, impulsados por el ayuntamiento de Lleida y la Diputación a través del IEI. La agenda continuará hoy miércoles con la conferencia La ciència de l’ànima. Espiritisme, metapsíquica i poesia a la nissaga Torres en el Escorxador, a cargo del escritor e investigador leridano Felip Gallart. La charla abordará la relación de la familia Torres con el espiritismo y la metapsíquica, así como la influencia de estas corrientes en el entorno del poeta Màrius Torres.

El programa culminará este viernes con la entrega de los Premis Literaris 2026, a las 19 horas en la Seu Vella. Durante el acto se darán a conocer los nuevos ganadores de la 43ª edición del Premi d’Assaig Josep Vallverdú y la 31ª del Premi de Poesia Màrius Torres.