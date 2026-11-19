“Un día le repliqué a mi hijo adolescente de que yo también tenía que hacer muchas cosas que no me gustan y me aguanto. Pero, tras pensármelo, al día siguiente decidí cambiar mi vida y plantearme un reto: en un año publicaré un libro. Y aquello fue mi salvavidas”. Ester Invernon (Mataró, 1973) dejó hace seis años su vida laboral en un negocio textil y de moda para ponerse a escribir, y no ha parado desde entonces. Comenzó autoeditándose hasta que la novela de éxito Ningú ens va dir que seria fàcil la dio a conocer hace tres años. Ahora acaba de volver a la actualidad literaria con Després de tu (La Campana, en castellano en Roca Editorial), que ayer presentó en la librería La Fatal de Lleida.

Invernon explicó a SEGRE que esta historia, protagonizada por dos hermanas gemelas idénticas, pero criadas y amadas por su madre de forma desigual, aborda la culpa y las heridas que atraviesan a una familia durante décadas. “Son dos hermanas que han desarrollado un carácter muy opuesto la una de la otra debido a este trato maternal desigual; por eso, en la novela también investigo a la madre, su adolescencia y juventud..., para que el lector pueda cambiar su percepción sobre ella y no sea mal juzgada”, comentó la autora sobre una historia de maternidad, amor desigual y herencia emocional.

En este sentido, Invernon quiso poner el acento en “cómo hemos cambiado la manera de educar a nuestros hijos, no tiene nada que ver una generación con la anterior. Seguro que nuestros padres lo hacían lo mejor que podían o sabían, pero en la actualidad acompañamos emocionalmente a nuestros hijos, existe un diálogo que antes era impensable. Y lo peor del patriarcado se lo llevaban los niños, porque se proclamaba que ¡los niños no lloran!”.

En la trama de Després de tu, la relación intensa entre las dos hermanas se resquebraja cuando sale a la luz un secreto de juventud: aprovechando su condición de gemela idéntica, Raquel se había ido a la cama con Mikel, el novio y futuro marido de Laura. La narración alterna el presente con episodios de la infancia y adolescencia de las hermanas y también de la juventud de su madre, Núria. Unos viajes temporales que sirven para sacar a la luz los roles familiares y prejuicios que pueden reaparecer en la generación siguiente. “La mejor manera de mostrar esta evolución de cómo se educa o cómo se trata a los hijos entre una generación y otra es mirando la evolución de los patrones y preguntándome si los que heredamos somos capaces con el tiempo de cambiarlos o no”, comentó la autora.

Invernon también ha querido plasmar en su nueva novela que “la salud mental sigue siendo un estigma social. Afecta a mucha gente y, sobre todo entre los jóvenes, es una de las principales causas actuales del suicidio. A las personas aún les da vergüenza hablar de ello o afirmar que necesita ayuda para gestionar sus emociones”. Por eso, en este retrato novelístico familiar comentó que “también quería hablar de las otras violencias, por ejemplo, el silencio; si hacías algo mal, podías estar días y días sin que te hablaran. El silencio es una gran violencia”.

Por otro lado, la escritora aseguró satisfecha que “he escrito el libro simplemente que quería hacer yo, sin miedo a qué dirán, sin pensar en que tenía que gustar a alguien”.