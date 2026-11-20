Jordi Campoy asegura que “la madera de un árbol es como una metáfora de las personas: las vetas serían nuestro pasado; los nudos, las posibles heridas, y las grietas, nuestros defectos”. Así lo demuestra en la novela Fer cantar els arbres (Columna), con la que en septiembre ganó el 59 Premi Prudenci Bertrana de Girona y que ayer presentó en Lleida, en la asociación Res Non Verba.

Unas horas antes, Campoy explicó a SEGRE que “la novela habla de la belleza de la imperfección”. Igual como no hay dos trozos de madera iguales, “esta imperfección nos hace a los humanos únicos, singulares”. Y esta es la base sobre la que ha tejido una historia protagonizada por una lutier de 70 años, que se debate entre cortar un abeto centenario para crear un violonchelo o dejarlo crecer unos cuantos años más para que algún sucesor suyo pueda construir un instrumento aún más extraordinario.

Jordi Campoy (Sabadell, 1970) posee una larga trayectoria como productor musical, pianista y compositor. De hecho, la idea para esta novela le surgió en 2019 mientras adaptaba letras de canciones para el disco de La Marató de TV3 de aquel año: “Vi un violonchelo con una pinta de trasto, con la madera repleta de nudos y rayas, pero que sonaba como los ángeles. Pensé que sería muy antiguo, però el músico me comentó que el instrumento apenas tenía quince años, lo que era muy vieja era la madera con la que estaba construido”.

Desde entonces, Campoy no solo ha ido madurando esta idea sino que aquel mismo año debutó en el terreno literario con la novela La noia del violoncel, a la que siguió en 2021 La cantant de fado. En su tercera obra, esta metáfora de la madera y las personas le ha servido de paisaje literario en el que se mueve la protagonista, “una lutier que, ante la duda que la embarga, echa la vista atrás a la historia de su familia, una saga de lutieres marcada por el amor al oficio, pero también con silencios, misterios y heridas que traspasan generaciones”.

El escritor explicó que otra de las cosas que le fascinó de este oficio musical era “contraponerlo a la actual época de inmediatez y de hacer todas las cosas lo más rápido posible, hemos perdido la virtud de la paciencia. Resulta fascinante que, por mucha Inteligencia Artificial que se ponga por delante, esta nunca podrá igualar a un árbol que necesita doscientos o trescientos años para crecer”. De hecho, el mismo oficio de lutier no se escapa de esta tradición: “Es una labor artesanal que no ha cambiado nada desde el siglo XVII, es fruto de una larga espera para que el árbol de la madera adecuada crezca y de un proceso de secado de la misma en el taller que puede durar siete años”. Por eso, “construir nuestra propia vida, como ocurre con un instrumento tradicional, no va de ocultar o minimizar nuestras debilidades y frustraciones sino de aprender a convivir con ellas”, afirmó el músico y escritor.

Campoy no quiere tener que elegir entre música y novelas. “Me gusta mucho el trabajo en mi estudio musical en Sabadell y no podría dedicarme solo a escribir. Tengo la gran suerte de que mis dos pasiones se han convertido en mis oficios”, afirmó el autor de Fer cantar els arbres. El escritor se mostró encantado con el aval del Premi Prudenci Bertrana, dotado con 30.000 euros. “En el arte parece que hablar de dinero ensucie una obra, pero los premios son importantes en cualquier oficio, también en las actividades artísticas”, concluyó.