Publicado por Sergi Caufapé Creado: Actualizado:

Cerca de 2.200 espectadores se dejaron conquistar ayer por la magia de El petit príncep en el Teatre de la Llotja. El popular musical inspirado en la obra de Antoine de Saint-Exupéry volvió a demostrar su capacidad de convocatoria con tres funciones que reunieron a familias enteras en la sala Ricard Viñes. La producción de los televisivos Àngel Llàcer, Manu Guix y La Perla 29 regresó de esta forma a Lleida convertida en uno de las referentes del teatro musical familiar en Catalunya, con más de una década de éxitos sobre los escenarios.

La respuesta del público confirmó una vez más el tirón del espectáculo en Lleida, donde ya había registrado excelentes cifras en sus anteriores visitas, la primera hace una década. El regreso de El petit príncep volvió a atraer a numerosas familias con niños que descubrieron por primera vez la historia del pequeño viajero creado por el escritor francés en 1943. Uno de los principales atractivos del musical es precisamente su capacidad para trasladar al escenario el universo imaginado por Saint-Exupéry.

Trece temporadas de éxito

La obra se estrenó en diciembre de 2014 en Barcelona y desde entonces ha mantenido una trayectoria poco habitual para un espectáculo familiar en catalán. La producción celebra actualmente su decimotercera temporada y acumula más de 850 representaciones y 450.000 espectadores, unas cifras que la han convertido en uno de los musicales de mayor recorrido de la escena catalana. Àngel Llàcer firma la dirección escénica y comparte con Marc Artigau la adaptación y dramaturgia, mientras que Manu Guix es responsable de la composición y de la dirección musical. El reparto de esta temporada incluye a Llàcer, Mariona Escoda, Adriana García, Marc Gómez, Marc Pociello y Dídac Salabert, con la participación especial de Carme Milán. La escenografía visual lleva la firma de Desilence. Tras pasar este mes por Sant Cugat del Vallès y Girona, el espectáculo cerró ayer su gira de otoño en Lleida. Su próximo destino será Barcelona, donde el 4 de diciembre inicia nueva temporada en Paral·lel 42, coincidiendo con las fiestas navideñas.