El ayuntamiento de La Torre de Capdella y el Museu Hidroelèctric de Capdella distinguirán al acordeonista Alfons Alegret San en la segunda edición del Guardó Vall Fosca, en reconocimiento a una trayectoria musical estrechamente vinculada a los pueblos y a la vida festiva de este valle del Pallars Jussà. Alegret, de 92 años, ha hecho sonar su acordeón durante décadas en numerosas fiestas mayores y celebraciones, convirtiendo la música en parte de la memoria compartida de varias generaciones de vecinos de la Vall Fosca. El acto de entrega tendrá lugar el sábado 5 de diciembre (12.00 h) en la sala de plenos del ayuntamiento. Alegret recibirá una pieza escultórica del artista Ernest Altés. Con esta segunda edición, el Museu da continuidad a una distinción que nació el año pasado con la voluntad de hacer visibles a personas vinculadas al municipio que, desde diferentes ámbitos profesionales, sociales o culturales, hayan contribuido a enriquecer, preservar o proyectar la Vall Fosca.

De profesión carpintero, Alegret compaginó desde muy joven su oficio con una vocación musical que le llevó a formarse en acordeón a partir de los 15 años. Aprendió la teoría musical por correspondencia, mientras que para la parte práctica contó con la ayuda de un guardia civil. Para empezar a practicar recuperó el viejo acordeón de un tío que se había marchado durante la Guerra Civil. Aquel primer instrumento sería el punto de partida de una trayectoria que le llevaría a recorrer los diferentes pueblos de la Vall Fosca. Con el tiempo adquirió otros acordeones y también compró un bombo y unos platillos para completar el acompañamiento musical de las celebraciones.

Su música estuvo especialmente ligada a las fiestas mayores de los pueblos, en una época en la que los músicos tenían un papel central en la vida social. La figura de Alegret representa así no solo una trayectoria personal, sino también una forma de celebrar y de relacionarse que forma parte del patrimonio inmaterial de la Vall Fosca. El reconocimiento conecta con una de las líneas de trabajo del Museu Hidroelèctric de Capdella: recuperar y preservar la memoria cotidiana del valle, más allá de su patrimonio industrial.

El Guardó Vall Fosca, que lleva el nombre de Amunt, nació el año pasado y distinguió entonces a Sinto Font Carrera, primer alcalde elegido democráticamente en La Torre de Capdella en las elecciones municipales de 1979.