El reconocido pianista barcelonés Josep Colom (1947), Premio Nacional de Música del ministerio de Cultura en 1998, pondrá el punto final oficial al Any Ricard Viñes con un concierto mañana viernes en el Auditori Enric Granados de Lleida (20.00 h, entrada gratuita con invitación previa). El recital cerrará más de un año y medio de actividades conmemorativas del 150 aniversario del nacimiento del pianista leridano Ricard Viñes (Lleida, 1875–Barcelona, 1943), que arrancó la primavera del año pasado.

Colom, en su faceta de compositor, estrenará en primicia la obra Preludi-mosaic en homenatge a Ricard Viñes, una de las tres piezas que se han compuesto de forma especial para acompañar esta conmemoración, después de las estrenadas por los pianistas Antoni Besses y Albert Guinovart.

En el concierto, Colom ofrecerá también un repertorio de obras que Viñes estrenó en su día o que ayudó decisivamente a dar a conocer, un reflejo del papel que tuvo el pianista leridano como puente entre la creación musical y el público. Viñes mantuvo una gran amistad y fue colaborador de músicos como Claude Debussy, Maurice Ravel, Manuel de Falla y Frederic Mompou, entre otros, y fue intérprete de referencia de muchas de las piezas que Colom ‘revivirá’ mañana en el Auditori.

Cabe destacar que Josep Colom es uno de los grandes intérpretes del repertorio clásico español y francés. Formado con Joan Guinjoan en Barcelona y posteriormente en la École Normale de Musique de París, ha ganado diversos concursos internacionales de piano y ha grabado en dos ocasiones la Música callada de Mompou.