Luis Campo Vidal, oriundo de Camporrells aunque vive en Barcelona desde 1960, no puede evitar que en numerosas ocasiones le confundan con su hermano Manuel, aunque exclama con ironía que “no sé por qué, ¡yo no llevo bigote!”. A diferencia del mediático periodista, Luis cuenta con una larga trayectoria profesional en ingeniería y telecomunicaciones, en televisión pero detrás de las cámaras y como escritor con una decena de libros publicados. El nuevo se titula La esposa perfecta y acaba de salir al mercado en la serie negra de RBA. Se trata de la sexta entrega ya de las aventuras policiales del personaje que creó en 2010, la inspectora de los Mossos Alexia Hurtado. En la novela, el autor plantea una inquietante posibilidad: que la tecnología llegue a ‘fabricar’ esa pareja ideal. “Creo que no estamos tan lejos de que esta utopía pueda hacerse realidad”, asegura Campo Vidal. La trama de La esposa perfecta arranca en la cala La Banyera de la Russa, una pequeña entrada de agua poco conocida en la Costa Brava, entre Calella de Palafrugell y Palamós. Un francotirador dispara desde la costa contra un empresario en un velero anclado en la cala. Pero el atentado mata a su hijo y a él solo le hiere. “A partir de ahí comienza la investigación de Alexia Hurtado, la protagonista, una inspectora que acaba de regresar a los Mossos dʼEsquadra después de haber trabajado como detective. Sus pesquisas sobre la víctima hacen aflorar estafas, fortunas familiares desaparecidas y un negocio tecnológico que promete combatir la soledad con compañeras digitales que te escuchan, te seducen, te aman..., una oferta sentimental a medida”, relata el autor.

Como especialista en telecomunicaciones y el mundo digital , Campo Vidal advierte que “cuando una empresa conoce tus deseos y secretos, puede acabar controlándote”. Pone por ejemplo situaciones tan inocentes como los likes y opiniones que podemos volcar en las redes con nuestro móvil al salir de cenar en un restaurante. “Además, con el móvil estás geolocalizado con lo que si permaneces mucho tiempo parado en un lugar determinado, puede significar que te gusta... La verdad es que estamos dando mucha información sobre nosotros mismos sin darnos cuenta”, comenta en el sentido de que el planteamiento de La esposa perfecta no está nada alejado de la realidad.

El escritor comenta que “la soledad no deseada es hoy en día una gran debilidad humana, y siempre puede haber alguien que la convierta en un negocio”. En este sentido, destaca que “un 70% de los jóvenes de entre 19 y 29 años están actualmente unas cuatro horas al día navegando en redes sociales, lo que te resta del contacto humano, de hablar o jugar con amigos, de leer... Vamos hacia una sociedad en la que la interacción en las redes será muy definitoria del carácter que se va generando. ¡No sé si ya estamos atrapados!”.

En cualquier caso, ‘aún’ no le preocupa la posibilidad de que la Inteligencia Artificial acabe por sustituir al escritor a la hora de redactar una novela. “Creo que el resultado no sería tan bueno como el texto creado por un humano. Claro, seguro que llegará el momento y se publicarán obras escritas por la IA, pero a mí no me gustaría leerlas”, señala Campo Vidal, que cita entre sus grandes referentes del género negro y policíaco a Manuel Vázquez Montalbán y Andrea Camilleri. “Como hacían ellos, no puedo evitar en mis libros alguna referencia gastronómica mediterránea, a diferencia de la novela negra nórdica. ¡La cocina siempre da alegría a la novela!”, asegura.

En este sentido, el escritor de Camporrells recuerda los encuentros de toda la familia en verano en su localidad natal. “Mi hermano Manuel aún baila los Totxets por la Festa Major, yo lo dejé ya de niño. Mantenemos una relación muy estrecha con Camporrells”, concluye.