Músico, escritor, investigador y divulgador del folklore musical pirenaico y fundador y 'alma' de la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu, en Arsèguel, el festival más longevo de Catalunya, con más de cincuenta ediciones. La lista de méritos de Artur Blasco (Barcelona, 1933) es tan grande como su pasión por la música y el acordeón diatónico. La Universitat de Lleida se lo quiso reconocer con el premio honorífico de la cátedra Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus, que recibió el jueves en un emotivo acto en la facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social, en el campus de Cappont.

Blasco siempre recuerda el día que escuchó por primera vez un acordeón diatónico, el que tocaba el telegrafista de un barco bacaladero de bandera islandesa en el que de joven trabajó de marinero. Unos años más tarde, escucharía otro acordeón diatónico por primera vez en Catalunya: el que tocaba Ricard Muntané, el ‘Fiter de Canelles’, en el Passeig de La Seu d’Urgell. Y desde entonces, más de medio siglo de amor por este instrumento, con epicentro en Arsèguel, adonde llegó por motivos familiares. El jueves recordó algunos episodios de su vasta biografía musical, antes de ofrecer un recital acompañado de su inseparable acordeón diatónico y de algunos instrumentos de percusión artesanales. Y con un ‘padrino’ de excepción, el cantautor de Solsona Roger Mas, antiguo alumno de la UdL; junto a la vicerrectora de Cultura, Núria Casado; el decano de la facultad, David Aguilar; el director del Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (Idapa), David Vallvé; y el director de la cátedra, Marc Ballesté. Por otro lado, Gemma París, Ane Santamaria, Júlia Ramos y Ester Noguer-Juncà recibieron los galardones de la séptima edición de los premios Càtedra Pirineus UdL.