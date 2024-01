El VAR del escándalo

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El partido Real Madrid-Almería fue uno de los escándalos más grandes de los últimos tiempos, con tres decisiones más que cuestionables que acabaron como siempre: a favor del equipo blanco. Los audios de las conversaciones entre Hernández Hernández desde la sala VOR y el colegiado Hernández Maeso fueron hechos públicos la noche del domingo.

En la jugada del penalti señalado a Kaiki, Hernández Hernández le dice a su colega: “Fran, te voy a recomendar un on field review para que valores un posible penalti por mano del defensa del Almería”. “De acuerdo, voy a verla”, le responde este”. “Ahí la tienes en super slow para que puedas ver. ¿Vale? Te voy a poner otra toma. Ahora tú decides”, sigue el canario. Y responde Maeso: “Perfecto. Remata el jugador del Madrid y golpea en el brazo separado. Voy a pitar penalti sin tarjeta”. Omite que Rüdiger y Joselu obstaculizaban al defensa.En el gol anulado a Arribas que suponía el 1-3, la conversación es la siguiente: “Ven a verla, Fran, te recomiendo un on field review por posible falta en ataque en la acción del gol. ¿Vale?”, dice el árbitro canario, que sigue “si quieres, te pongo una amplia para que veas que acaba en gol directamente desde ahí. Te muestro el punto de contacto. ¿Vale?”, responde Hernández Maeso. “¿Vale? Para que veas que es dentro de la misma fase de ataque. La jugada continúa y acaba en gol”, dice Hernández Hernández. El árbitro termina: “Por lo tanto, voy a pitar falta y anular el gol”.En el gol de Vinícius que supuso el 2-2 la conversación es la siguiente: “Te recomiendo un on field review para que valores la no mano”, dice Hernández Hernández, que prosigue: “Le da en el hombro derecho. Fran, te voy a mostrar, ¿vale?. Vamos a poner la super slow. Le da en el hombro”. Y responde el extremeño: “Voy a señalar gol, no hay falta, le da con el hombro y es gol válido”. No hay otras tomas en las que se puede ver que Vinícius le da con el brazo.El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, calificó de “vergüenza” lo sucedido, pidiendo al colectivo arbitral que dé “respuesta a una serie de presiones” que cree que está sufriendo. “Y si no la dan, nos dejan muy inquietos porque hay un abandono de funciones”, señaló Laporta ayer durante la gala de ‘Mundo Deportivo’.

El azulgrana Cubarsí dice que “ha sido la mejor semana de mi vida”

El central Pau Cubarsí (Estanyol, Girona, 2007) cumplió ayer 17 años, después de recibir, en la víspera de su cumpleaños, un regalo en forma de debut como titular con el primer equipo del Barcelona frente al Betis (2-4).“Ha sido una de las mejores semanas, por no decir la mejor de mi vida. Se ha juntado todo. Debuté contra Unionistas en Copa del Rey, jugué ante el Betis ayer en el Benito Villamarín y hoy (por ayer) cumplo 17 años”, aseguró en declaraciones a los medios de comunicación del club azulgrana.“Es un futbolista muy capacitado, no parece que tenga 16 años, está muy centrado, responsable y con personalidad”, dijo el entrenador del Barça, Xavi Hernández, sobre el debut del canterano contra el Betis. Su fluidez con el balón y colocación recuerdan a Gerard Piqué. A lo que se suma, según los que le conocen, una madurez y humildad como la de Iniesta y Puyol.

El videoarbitraje no revisó una agresión de Vinícius

El twitter de ‘Jijantes’ hizo público ayer un audio del Madrid-Almería en el que se habla de la posible agresión de Vinícius a Pozo: “En el braceo le da un golpe en la cara”. El Comité Técnico de Árbitros ha abierto una investigación para averiguar quién lo filtró.El audio es de una jugada que no se revisó en el monitor, es decir, un audio que no entra dentro de las jugadas escogidas para hacer públicas las conversaciones entre el árbitro de campo y el colegiado que está en la sala VOR. Este audio revela la conversación entre Hernández Maeso y Hernández Hernández y corresponde a los momentos posteriores a la jugada entre Vinícius y Pozo, en el minuto 86 y con 2-2 en el marcador, en el que los jugadores del Almería pedían roja por agresión del madridista. La charla entre ambos deja claro que al árbitro de VAR no le parece una acción revisable para expulsar al madridista y, por tanto, no envía a Hernández Maeso al monitor.Por otra parte, la SER desveló las quejas del club blanco al presidente de la RFEF, Pedro Rocha, en Arabia antes de jugar la final de la Supercopa de España. Según la citada cadena, dirigentes del Real Madrid, sin especificar si fue Florentino Pérez, “criticaron y afearon la estructura y cómo está organizado el colectivo arbitral en España”.

El Atlético se impone al Granada gracias a un gol de Álvaro Morata

El Atlético de Madrid puso fin a una racha de cuatro derrotas seguidas a domicilio en la Liga al ganar ayer por 0-1 en el Nuevo Los Cármenes al Granada, que se mantiene penúltimo en la clasificación y lejos de la zona de permanencia.Un gol de Álvaro Morata en el minuto 54 permitió firmar la victoria a un Atlético poco fino en el primer tiempo y mucho más entonado en el segundo, ante un Granada valiente e impetuoso pero sin gol. Con esta victoria el equipo de Simeone se sitúa cuarto, empatado a puntos con el Athletic.Pudo llegar el 0-2, pero en el tiempo añadido, con el Atlético sufriendo, Mario Hermoso evitó bajo palos el gol de Matías Arezo que hubiera empatado el partido. Al final, un 0-1 que permite a los madrileños sumar tres puntos de gran importancia.En Segunda división, el Leganés reafirma su liderato tras ganar 2-0 al Burgos.