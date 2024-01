Líderes de grupo

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Barça femenino solventó ayer su trámite ante el Eintracht de Frankfurt, al que venció por 2-0 en un partido en el que las azulgranas no mostraron su mejor versión, pero solventaron el choque con dos goles de disparos lejanos, uno de Patri Guijarro en la primera mitad y otro de Caroline Graham Hansen (2-0) tras el descanso.

Con el pase a cuartos asegurado desde la anterior jornada, el partido ni siquiera tenía el aliciente de la primera plaza de grupo en juego, ya que el empate previo entre Rosengard y Benfica (2-2) aseguró el liderato de grupo para el conjunto de Jonatan Giráldez, que, con la victoria mantuvo el pleno de triunfos esta temporada, tras 21 partidos jugados en todas las competiciones y cinco en Champions.El Barça empezó a un ritmo más bajo del habitual y mucho menos brillante del que le permitió ganar por 7-0 la final de la Supercopa el pasado domingo ante el Levante. Eso condujo a una desatención defensiva que terminó con un disparo lejano de Prasnikar que Paredes tuvo que sacar bajo palos tras la salida de emergencia de Cata Coll.Sin embargo, la tranquilidad no tardó en llegar, con el gol de Patri Guijarro en el minuto 19, con un tiro con rosca imposible para la portera (1-0). El partido llegó sin más acción al descanso, pero la salida azulgrana en la segunda mitad fue fulgurante, obligando a dos intervenciones de la portera y con un balón al palo de Bronze a centro de Ona Batlle.Las llegadas no cesaron, pero el segundo no llegó hasta el 73, con un tiro lejano ajustado al poste de Graham que supuso el 2-0 definitivo.