Derbi para olvidar

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Cadí La Seu no pudo sumar ayer una importante victoria en el derbi contra el Barça CBS y encajó su segunda derrota consecutiva en la Liga Femenina (62-71), lo que le impide escapar de la zona peligrosa de la tabla. Las leridanas, con el juego interior muy debilitado por la ausencia de Bair, se mostraron muy irregulares y nunca pudieron con un rival especialmente fino en el tiro exterior.

El conjunto que dirige Fabián Téllez comenzó bien, con un 5-0 de salida que prometía, pero un triple de Estebas y una antideportiva inventada por Asunción Langa hicieron reaccionar a las visitantes. Pendande, que hizo lo que quiso en la pintura, completó un parcial de 0-7 que dio paso a un intercambio de triples. El acierto desde el exterior benefició al Barça CBS, que afrontó por delante el tramo final del primer cuarto (13-16). Pero otro parcial de 5-0, culminado por Contell, hizo que el Cadí tomara la ventaja (18-16).Las urgelenses mantuvieron el dominio durante los primeros minutos del segundo acto y el técnico visitante, Isaac Fernández, fue el primero en pedir tiempo muerto, después del 24-20 y de una serie de jugadas caóticas. El Barça puso orden y firmó un parcial de 0-7 que provocó que Téllez también tuviera que detener el duelo. Las locales comenzaron a encontrarse muy incómodas en el tiro y acabaron encajando un parcial de 2-12 que se tradujo en el 26-32 anotado por Guerrero. Soler, con dos tiros libres, y un triple de Palma, frenaron el golpe a un minuto exacto para el descanso. Pero al Barça todavía le dio tiempo de dar otro arreón, de la mano de Guerrero y la veterana Cruz, que dejaron el 30-36 en el marcador antes del descanso.El Cadí salió decidido, con 5 puntos consecutivos de Soler, a los que contestó un triple de Wurtz. La tercera falta de Ramette no frenó la reacción de las leridanas, que volvieron a ponerse por delante (40-39), antes de encajar otro parcial de 0-5. Téllez se desesperaba en la banda, mientras sus jugadoras intentaban volver al mando. Ya no fue posible. Pendande volvió a brillar en el juego interior, no tenía quien la frenara, a excepción de una física Guri. El conjunto azulgrana empezó a tomar una cómoda renta antes de la tercera personal de Remenárová, un empujón sobre Pendande que reflejaba toda la impotencia de las leridanas frente al acierto del Barça CBS. Con 8 puntos de desventaja (47-53) afrontó el Cadí los últimos diez minutos, pero con la sensación de que sería una misión muy complicada. Mucho más cuando Anderson y Cruz abrieron el último acto con 5 puntos para una máxima renta de 11 (47-58). Soler paró el golpe desde la línea de tiros libres, pero estaba claro que el Barça deseaba más la victoria. Téllez, desesperado, pidió tiempo muerto a falta de 4:49 para el final del encuentro y una desventaja de 13 puntos (54-67). Cruz la aumentó a 15 y ahí terminó el partido, con los técnicos peleando por un ‘average’ que estaba más que asegurado a favor de las azulgranas después del 66-63 de la primera vuelta. Derrota moral para un Cadí muy irregular y que se mantiene tres victorias por encima de la zona de descenso gracias a la derrota del Gran Canaria frente al Ensino. Además, el próximo rival no invita al optimismo, ya que las leridanas visitan el jueves 1 (20.30) al Girona, encuentro previo al parón por los compromisos internacionales.

Téllez: “Nos han cogido 14 rebotes ofensivos, son demasiados”

Fabián Téllez reconoció al final del partido que “hemos echado de menos a Maggie (Bair) para anotar más fácil. Hemos hecho un 12 de 27 en tiros bajo el tablero y nos han cogido 14 rebotes ofensivos, son demasiados, porque entonces no corremos y tenemos que jugar en estático y no tenemos equilibro entre el juego interior y exterior para hacer daño”. Por su parte, Júlia Soler, que reaparecía tras dos meses lesionada, dijo que “hemos pasado unos meses un poco difíciles, con muchas salidas, gente nueva, lesiones más largas de lo que queríamos, pero vamos a estar mejor”, aseguró, al tiempo que reconoció que “nuestra identidad es correr, pero no hemos cerrado el rebote y eso nos ha penalizado”.