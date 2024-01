Triunfo con remontada

Publicado por PAU OSORIO Verificado por Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida venció ayer (4-3) al Can Vidalet, tras darle la vuelta a un partido que se le complicó mucho al inicio de la segunda parte y en que levantó un 2-3 en el último cuarto de hora, sentenciando con un gol de penalti de Chiné.

El encuentro comenzó favorable para los visitantes, pues, en el minuto 11, el árbitro señaló un penalti por una mano de Joel Chiné. Sin embargo, el meta local, Mario Méndez, que debutaba, paró el lanzamiento y eso cambió la tónica de la primera mitad, ya que, en la jugada posterior, Villote marcó el 1-0. Tras el tanto, los de Cappont empezaron a dominar el encuentro, consiguiendo, en el minuto 29, ampliar la ventaja con un tanto de Konu (2-0). Aún así, los visitantes no bajaron los brazos y en el último minuto del primer tiempo, Valenzuela aprovechó un error de la defensa leridana para hacer el 2-1.En la segunda mitad, los de Xavi Bartolo salieron desenchufados y en dos jugadas, en los minutos 56 y 58, el Can Vidalet se puso por delante con los goles de Garcia (2-2) y Valenzuela (2-3). En los instantes posteriores, los del Baix Llobregat no pudieron aumentar la diferencia y en el minuto 75, Youssef remató un centro perfecto de Coca para igualar, de nuevo, el partido (3-3). Finalmente, tras un monólogo ofensivo local en los últimos minutos, el árbitro señaló un penalti a favor que Joel Chiné convirtió en el 4-3 definitivo.Tras el partido, el técnico del Atlètic Lleida, Xavier Bartolo declaró que “no podemos cometer tantos errores en defensa. Esta vez nos hemos podido librar, gracias a la participación de los cambios, pero tenemos que volver a encontrar la solidez de hace unos partidos”, valoró.