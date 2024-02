El ICG Força Lleida cae ante el Coruña pese a luchar hasta el final

El ICG Força Lleida puso ayer fin a su racha de seis victorias consecutivas contra un favorito al ascenso como el Coruña (83-85), ante el que no se cansó de luchar hasta el último segundo pese a no mostrar su versión más lúcida ni en defensa ni en ataque. Los malos inicios de cada parte obligaron a ir a remolque durante todo el partido a los de Gerard Encuentra, que revivieron en muchas ocasiones a base de orgullo y estuvieron a un paso de la gesta en los segundos finales, cuando pasaron de un 72-81 a un 81-84, que les permitió soñar con un triunfo ante un Coruña que sufrió, pero encadenó su octavo triunfo.

Desde un inicio, ambos equipos se abonaron a las posesiones rápidas, con muchos tiros a ambas canastas, aunque con un acierto muy bajo. Pese a ello, Coruña encontró un parcial inicial de 0-5. El equipo leridano también lo intentaba desde lejos, pero fue Krutwig quien inauguró el marcador desde la pintura (2-5) una vez disputados dos minutos y medio.Huskic, el visitante más destacado, contrarrestó con un triple al que, a la vez, respondió Villar con otro lanzamiento de tres (5-8). La defensa local no encontró la manera de parar el juego interior gallego, que dio oxígeno a los visitantes ante su bajo acierto exterior.Así fue como Huskic se elevó hasta los siete puntos para ampliar la ventaja del Coruña hasta los siete puntos (9-16). Parecía que el Força Lleida acabaría los primeros diez minutos con una desventaja considerable, después de que Diagne pusiera una máxima renta de ocho puntos (9-17) a 45 segundos del final, pero Lobo y Vega, con un triple sobre la bocina reengancharon a los de Encuentra (14-17).La pausa no enfrió a los leridanos, que arrancaron con cinco puntos de salida de Varela, que dieron la primera y única local (19-17). Diego Epifanio paró el partido y volvió a recurrir a la pintura para penalizar al Força Lleida. Apareció Diagne y, escoltado por Burjanadze y Jakovics, endosaron un parcial de 0-10 que volvió a dejar atrás a los leridanos (19-27).Sin nadie especialmente acertado, los de Gerard Encuentra se pusieron el mono de trabajo y, como en el primer cuarto, mejoraron con el paso de los minutos para ir recortando hasta colocar el 25-28 con cuatro puntos seguidos de Matulionis. El lituano volvió a aparecer con un triple para dejar el partido a un punto de margen (35-36), que, pasados los minutos, fueron tres con una canasta final de Lundqvist (37-40), que ya avisaba de cara al segundo tiempo.

Simeunovic intenta una safata a la cistella del Corunya. - JAVI ENJUANES

La salida del descanso fue demoledora, con un parcial de 0-12 favorable al Coruña ante un Força Lleida incapaz de controlar el rebote y que se vio rápido a 13 puntos (37-52). Simeunovic cortó la sangría y el equipo leridano le encontró de nuevo la cara al partido. Primero bajó la barrera de los diez puntos y fue entonces cuando se entonó Hasbrouck, con sus primeros puntos en juego, desde más allá de la línea de tres, que bajaron la diferencia a cinco puntos (51-56).Pero entonces empezó el festival de faltas rigurosas a favor del Coruña (hasta cuatro consecutivas) que desesperó al Barris Nord y a Gerard Encuentra, que recibió una técnica. Sin embargo, el Coruña no aprovechó el regalo y anotó la mitad de sus nueve tiros libres seguidos (51-59). La distancia incluso bajó a seis puntos gracias a un triple de Vega que activó al público para el último cuarto (55-61).El nivel defensivo local subió y Matulionis acercó a los de Encuentra a tres puntos con un triple (58-61). En contrapartida, el equipo leridano entró en el bonus a falta de seis minutos y el juego interior coruñés, primero con Diagne y después con Huskic, que alcanzó los 15 puntos, volvió a penalizar al conjunto leridano, que se mantenía con vida gracias a las canastas que encontraba Hasbrouck. El nortamericano anotó 13 puntos en el último cuarto y acercó a cuatro puntos a los suyos (70-74). A dos minutos, llegó el turno de Kuath, que, en el intercambio de canastas, mantuvo la distancia con una bandeja (72-76), pero falló dos tiros libres que dejaron el partido franco para que lo rematara Barrueta con un triple (72-81) a falta de 1:30. El conjunto leridano no desistió y llegó a ponerse a tres puntos (81-84) cuando restaban 18 segundos. Además, Coruña perdió la posesión y dio una última vida al Força Lleida. Sin embargo, Lobo fue a la línea de personal, erró el primer tiro y dejó sin opción a los leridanos, que acabaron cediendo por 83-85.

El técnico del ICG Força Lleida, Gerard Encuentra, estaba, al finalizar el partido, satisfecho con el trabajo de su equipo aunque lamentó que “no hemos podido coger el ritmo habitual en casa”, pero criticó la actuación de los árbitros. “En un partido como este los árbitros tienen que estar al nivel y hoy no lo han estado, pero no es culpa de ellos. Ves las designaciones arbitrales y ya sabes que algo no irá bien”, dijo visiblemente enojado. Añadió que “en un partido de este calibre no pueden estar estos tres árbitros”, aludiendo a su nivel.

Sobre el partido, el técnico leridano señaló que “el inicio del tercer cuarto ha sido blandísimo por nuestra parte, con poca energía y sin presión, justo lo contrario de lo que habíamos hablado en el descanso”.Encuentra continuó con su análisis señalando que, sin embargo, “hemos sido capaces de remar y volver a meternos en el partido, insistiendo y peleando con nuestras características”. No obstante, dijo ser consciente de que “la falta de acierto contra estos equipos como el Coruña, se paga”. Y refiriéndose de nuevo al arbitraje dijo que “sabíamos que sería muy difícil y no solo por un tema de planificación del partido. Analizo el prepartido y ya intuíamos que algo no iría bien. Me refiero al arbitraje”, concluyó Encuentra.