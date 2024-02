Problemas para Márquez

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Marc Márquez tuvo un arranque de pretemporada en Sepang un tanto extraño al manillar de la Ducati del equipo Gresini Racing. La expectación que había generado su debut en el equipo satélite de la marca italiana, después de abandonar Honda, no estuvo a la altura por los problemas que tuvo que superar ya desde el inicio. La Ducati de 2023 que pilotaba se paró en cuatro curvas y no pudo dar ni una vuelta en su primera salida, teniendo que regresar al box por la parte trasera, la que da al paddock, sobre su moto, pero remolcado por un scooter de la organización.

Más tarde, el mayor de los Márquez, que este año vuelve a compartir box con su hermano Àlex, pudo volver a la acción y completar 21 vueltas, pero de nuevo se quedó tirado en la curva 1, también recién salido de boxes. En ese momento estaba marcando un discreto decimonoveno mejor tiempo, a casi un minuto y medio (1.335) respecto al líder de la tabla de tiempos, el subcampeón del mundo Jorge Martín (Pramac Racing). Los primeros pasos del nuevo piloto Ducati, que tiene a su disposición las motos con las que Johann Zarco corría el año pasado en el equipo Pramac, son más lentos de lo esperado. Tampoco ayudó la caída que tuvo después en la curva 15, aunque fue sin consecuencias y pudo reanudar la marcha sin problemas. Por la tarde, el primero en besar el asfalto fue su hermano Àlex en la curva 2, aunque sin consecuencias físicas. El vigente campeón del mundo, el italiano Pecco Bagnaia, y el español Raúl Fernández también se cayeron, ellos en la curva 11, cuando solo habían pasado 10 minutos del inicio de la sesión. Varios pusieron neumáticos nuevos blandos y escalaron en la tabla, como Quartararo, que al final firmó el tercer mejor registro. Igualmente, Marc hizo varios giros buenos para ascender en la tabla de tiempos. Empezó a sentirse a gusto y su última tanda fue bastante buena. Eso le permitió acabar la sesión en el ‘top 10’ (noveno) y generar más ilusión para el futuro. Ya tumbó la moto más que en Cheste e hizo hasta alguna ‘salvada’. Àlex, por su parte, acabó por delante de su hermano, siendo séptimo a poco más de medio segundo (0.591) del gran dominador del primer test de pretemporada, Jordi Martín, el único piloto que fue capaz de bajar de 1.58. Segundo fue Pedro Acosta, que debuta en la categoría reina.

“Hubo un poco de cachondeo porque hubo muchos problemas”

Marc Márquez acabó satisfecho el primer test pese a sufrir varios contratiempos. “Al final había un poco de cachondeo dentro del box, porque ha habido muchos problemas. Lo importante es que el equipo ha reaccionado muy bien y eso da tranquilidad”, destacó el leridano, que añadió: “No sé qué ha pasado. Sé que he vuelto cuatro veces por el vial, que son cosas que que normalmente no pasan. Han sido cuatro problemas y los cuatro distintos”.Por otra parte, en el documental ‘Márquez. Revelado’, que ayer estrenó la plataforma DAZN, el piloto de Cervera se sincera. “Si no he ganado una carrera en dos años no puedo pretender arrasar, no puedo pretender ganar un campeonato, primero tengo que construir y no vamos a empezar la casa por el tejado”, destacó Márquez, que también habla de Valentino Rossi. “Tuve la suerte de enfrentarme con él, de ganarle, de que me ganase él un año y también de poder compartir pista con él para aprender de él. Fueron años bonitos”, zanjó.