A sacar la “rabia” en Castelló

El ICG Força Lleida acabó el último partido ante el Coruña “triste”, como reconoció ayer su entrenador, un Gerard Encuentra que aún sentía “la rabia” de no haber logrado una victoria que se les escapó por “pequeños detalles”, reconoció, por lo que espera sacarla esta tarde (20.00) en Castelló y volver a la senda de la victoria antes de medirse dentro de una semana al líder Estudiantes en el Barris Nord.

“El lunes vinimos con un punto de rabia, porque el partido se nos fue por detalles. No es que viniera el Coruña y no tuviéramos opciones, al contrario. Sí que hubo un momento en que se fue en el marcador, pero en cuatro o cinco minutos nos recuperamos y estuvimos varias veces a 3 o 4 puntos y con lanzamientos liberados, pero esa fue la diferencia, que ellos los metieron y nosotros no. Internamente teníamos ese punto de rabia porque perdimos por estos detalles, y el lunes aún pensabas en ello, pero siempre intentamos que no nos afecten demasiado ni las victorias ni las derrotas”, reconoció Encuentra.El partido de hoy enfrentará a dos equipos con dinámicas totalmente opuestas. Mientras los leridanos han ganado nueve de los últimos once partidos disputados, los de la Plana solo han sido capaces de sumar una victoria en los últimos once partidos, lo que les ha situado antepenúltimos al borde de la zona de descenso. El técnico leridano ya avisó ayer de la peligrosidad del equipo de Juan Antonio Orenga, que llega muy necesitado de victorias. “Todos queremos sumar, si no pregúntale al Castelló si quiere sumar. Para nosotros sería importante la victoria para no desengancharnos de la zona alta, pero sabemos que quedan muchos partidos. El final de la segunda vuelta ha sido muy bueno pero esto es muy largo, tenemos que pensar sobre todo en ser nosotros, en dar una buena imagen defensiva y a la vez competir. Se trata de ser competitivos en cada partido, que de momento lo estamos siendo”, destacó.En este sentido, la victoria en Castelló le permitiría reducir la distancia con algunos de los equipos que le preceden, ya que esta jornada hay dos duelos directos, Tizona Burgos-Gipuzkoa y Coruña-San Pablo Burgos. El técnico también negó que estuviera pensando ya en el duelo frente a Estudiantes. “Me queda súper lejos, ya tendremos tiempo de pensar en él”, apuntó Encuentra, que para el duelo de hoy tendrá la duda de Nacho Varela, que se hizo un pinzamiento en la espalda en el último partido.