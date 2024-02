El AEM, ante el Barça B antes del parón

El AEM afronta hoy su último desafío (12.00/Lleida En Joc) antes de un parón de dos semanas, con la difícil visita del talentoso Barça B al Recasens. El filial azulgrana rompió el pasado domingo –con un empate ante el Atlético B (1-1)– una racha de cinco victorias consecutivas, que le han aupado a una cómoda tercera plaza, antes de medirse a un AEM que suma un punto de los últimos nueve posibles, pero que tiene asegurado que acabará la jornada en puestos de play off.

Sin embargo, ahora cierra la promoción como sexto clasificado, después de que Osasuna le arrebatara la quinta plaza a las leridanas tras vencer ayer al Atlético B (2-4) y después de imponerse en el duelo directo de hace siete días en Tajonar (1-0).El técnico de las leridanas, Rubén López, apuntó que “el equipo se ha rehecho bien” de la derrota ante el conjunto navarro y destacó que “las jugadoras han sido muy autocríticas con la mala primera parte que hicimos y están concienciadas de que no pueden faltar nuestros signos de identidad, porque si no vamos a las presiones con un 100% de intensidad nos costará mucho hacerle sombra al rival”.Precisamente, del Barça B apuntó que “son un equipo que no tiene miedo, siempre juega igual, arriesgando muchísimo en salida de balón con las centrales y la portera”. “En la presión es donde nos tenemos que hacer fuertes, como ya hicimos el año pasado con dos robos que nos dieron la victoria (el AEM venció por 2-0) porque si la superan son muy rápidas y peligrosas”, añadió el técnico, que espera “un guion similar” al último partido en casa ante el Deportivo, que acabó en empate.Rubén López tendrá la importante baja de Loba en el lateral, ya que cumple ciclo de amonestaciones, y se une a las ausencias de las lesionadas Mariajo, Laura Fernández, Lorena y Recarte, esta última con molestias. En cambio, Aithiara regresa a la convocatoria tras superar su lesión, mientras que Palacios y Evelyn serán duda hasta el último momento.