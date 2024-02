Reacción y punto meritorio

El AEM supo reaccionar a un arranque fatal para sus intereses y, a partir de la entrega y la solidez que le caracteriza, rescató un punto que pudo ser más ante el siempre temible Barça B (1-1) en un Recasens que, como es habitual ante las azulgranas, se llenó hasta la bandera. En desventaja desde el inicio, el AEM contuvo poco a poco las toneladas de talento del Barça B, empató en un córner y tuvo ocasiones para incluso ganar, siempre en las botas de la ayer indetectable Alba Quintana. Sin embargo, ambos equipos firmaron las tablas y el AEM se va a las dos semanas de parón con cuatro puntos de margen dentro del play off, pese a sumar solo dos puntos de los últimos doce.

Ante la baja de Loba por sanción y las molestias de Palacios, Rubén López se vio obligado a modificar toda la zaga, con Hitomi pasando de central a lateral zurda, Meri Martorell de la banda izquierda a la derecha y una pareja de centrales inédita, con Silvia Peñalver titular por primera vez desde su llegada en enero y Jeni, que regresaba a los terrenos de juego nueve meses después de una operación de menisco y lo hacía en el once.Ninguna de ellas, ni casi cualquier otra compañera, tocó el balón antes del 0-1. Tras una larga posesión inicial azulgrana, el AEM recuperó brevemente el balón cerca de su área, pero este acabó a pies de Dragoni, internacional y mundialista con la selección italiana, que se sacó un latigazo desde la frontal inalcanzable para Laura Martí (0-1).En solo dos minutos, el plan leridano se torció por completo, sabiendo que sus opciones se basaban en la solidez ante un Barça B invicto este 2024. Sin embargo, asumió que le tocaría resistir al inicio ante un rival exultante tras su gol y lo hizo sin nerviosismo, esperando su momento, que empezó a llegar a partir del minuto 20.Con dos tímidos intentos de Aithiara, tras una recuperación alta y un cabezazo, el AEM ganó metros y, en el 25, forzó el córner con el que llegó el empate. Noe Fernández centró al segundo palo, donde Hitomi cabeceó. Meri Muñoz evitó el tanto, pero el rechace cayó a los pies de Alba Quintana, que vivió el primer episodio de su desencuentro con el gol, enviando el balón al palo sola ante la portería. Sin embargo, la decepción se convirtió en alegría al instante, porque Raquel Quintana puso el pie en el rebote y empató (1-1).El gol acabó de despertar al Recasens y el dominio del Barça fue cada vez menos hiriente, con un centro del campo, con la leridana y exaemista Alba Caño, que cada vez brillaba menos y un ataque que no concretaba ante la elevada y segura defensa del AEM. Así fue como, en el 40, Alba Quintana tuvo el 2-1 en sus botas. En un centro bombeado, fue la más lista dentro del área y metió la punta de la bota para superar a Meri Muñoz, pero no logró el tanto debido a la milagrosa intervención de Szymczak bajo palos con una chilena.La canaria repitió nada más salir de los vestuarios, con una gran jugada individual que se complicó tras un mal último control y acabó en el cuerpo de la meta visitante. Pese a su control de la posesión, el conjunto azulgrana no encontraba los caminos hacia el área y solo lo intentó desde lejos. De hecho, tras un tímido lanzamiento de falta de Ranera, que obligó la estirada de Laura Martí, antes del descanso y otros dos intentos de Celia y Ainoa, su única ocasión clara llegó en una salida en falso de Laura Martí a un balón largo hacia Martret, que superó a la portera pero no pudo con la pareja de centrales, que resolvieron la acción y fueron la salvaguarda para un AEM al que le flaquearon las fuerzas en los minutos finales, pero que logró sumar el primer empate ante el Barça B tras 22 enfrentamientos.

El técnico del AEM, Rubén López, se fue del choque “contento, porque hemos sumado un punto díficil y muy importante para nosotras”. El entrenador argumentó su sensación en que “el partido se nos ha puesto muy complicado, porque ante un rival como el Barça que ya de por sí tiene mucho el balón, con el resultado a su favor lo guarda más y te obliga a dar un paso adelante. Lo hemos dado y por eso me voy contento porque el equipo se ha rehecho bien. El punto es merecido y hemos podido incluso ganar”. Además, añadió un detalle más para valorar el punto, ya que destacó que “el Barça B no ha perdido este 2024 y solo había encajado un gol hasta ahora”.

Sin embargo, lamentó que “hemos encajado un gol casi sin haber tocado el balón en un fallo grave que no podemos cometer”, en el que fue su único reproche al trabajo defensivo del AEM. “Hemos jugado todo el partido con la línea adelantada porque si te defiendes cerca del área ante el Barça tienes problemas y creo que la zaga ha estado muy seria”, destacó.Por su parte, Jeni Santiago, que reapareció tras una larga lesión, reconoció que “he tenido una sensación extraña después de tanto tiempo” y valoró que “hemos tenido calma para imponer nuestros tiempos y empatar”. A su vez, Alba Quintana también apuntó que “poco a poco hemos ido mejorando” y se tomó con filosofía el haberse quedado a muy poco de estrenarse como goleadora: “Antes no generaba ocasiones y ahora, con trabajo, las voy teniendo. Ya entrará algún día”, declaró.