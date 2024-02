Duelo ACB del Força Lleida

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

La LEB Oro, así como las principales Ligas europeas, se detienen esta semana por la disputa de los partidos de clasificación para el próximo Eurobasket 2025, pero el ICG Força Lleida no para su actividad y tendrá partido este viernes, aunque de carácter amistoso. Será un duelo de nivel, ya que su sparring no será otro que el Girona de ACB, con el que se enfrentará (12.30) a puerta cerrada en Fontajau, el mismo lugar donde se vieron las caras por última vez hace casi dos años.

Entonces fue en un partido histórico para los de Gerard Encuentra, ya que por primera vez el club leridana disputaba una Final Four de ascenso a la Liga ACB, camino que los gerundenses, entonces liderados en la pista por el exNBA Marc Gasol –también es el presidente y dueño–, truncaron en semifinales antes de retornar a la máxima categoría.Los dos equipos llegarán al duelo con trayectorias totalmente antagónicas en sus respectivos campeonatos. Mientras que los leridanos solo han perdido uno de los últimos 9 partidos y vienen de una victoria de prestigio ante el líder Estudiantes en un Barris Nord de récord, con 5.700 espectadores, los gerundenses solo han logrado ganar uno de los diez últimos encuentros y están inmersos en la lucha por la permanencia.Debido a las ventanas FIBA, no habrá reencuentro con Juani Marcos, que ha sido convocado por Argentina para disputar la primera fase de clasificación para la Copa América 2025. Tampoco estará por el bando leridano el portugués Diogo Brito, que disputará con su selección dos encuentros clasificatorias para el próximo Europeo, mañana ante Israel y el domingo contra Ucrania. También acude a estas ventanas FIBA el director deportivo del club, Joaquín Prado, que lo hace como ayudante de Scariolo en España.

El Força Lleida más anotador y valorado de las últimas tres temporadas

Pese a la profunda renovación que sufrió la plantilla en verano –solo renovaron cuatro jugadores y llegaron ocho de nuevos–, el ICG Força Lleida ha logrado mantenerse arriba mejorando incluso sus prestaciones, y eso que tuvo que afrontar un inicio plagado de lesiones que le llevaron a ocupar la penúltima posición cumplida la cuarta jornada.El equipo, con Gerard Encuentra a la cabeza, ha logrado revertir la situación y volver a enamorar a una afición cada vez más entregada, como quedó patente el viernes con 5.700 espectadores en las gradas. El actual Força Lleida acumula un balance de 14 victorias y 7 derrotas, el mismo que el del año pasado a estas alturas de la competición y solo un triunfo menos que en la temporada 2021-2022, la mejor de la historia del club, aunque anota y asiste más y tiene mejor valoración que las dos anteriores campañas. Está promediando 81,4 puntos por partido, por los 80,1 del año pasado y los 81,1 de hace dos; da una media de 18,3 asistencias, mejorando las 15,7 y 14,4 de los dos años anteriores, y tiene una valoración de 90,1, superando los 85,7 de la 22-23 y los 85,5 de la 21-22. Todo tiene una explicación, y esta radica en la fortaleza del grupo, donde todos son importantes, huyendo de egoísmos. El protagonismo está muy repartido, hasta tal punto que cinco jugadores promedian dos dígitos de valoración (Hasbrouck, Varela, Krutwig, Kuath y Villar), uno está en 9 (Brito) y tres superan el 7 (Lobo, Simeunovic y Vega), mientras que las dos últimas temporadas había un jugador, Michael Carrera, que lo aglutinaba todo en su afan por engordar sus estadísticas.

“Casi 6.000 seguidores me hicieron disfrutar cada segundo”

Djordje Simeunovic, que pese a no ser el jugador más valorado del partido frente a Estudiantes fue aclamado como tal por la afición con gritos de ‘MVP, MVP’, así como por sus compañeros, reconoce que el viernes vivió un partido muy especial. “El ambiente fue fantástico, casi 6.000 seguidores me hicieron disfrutar cada segundo del partido”, dijo el pívot serbio, que restó importancia a su actuación por el bien del colectivo. “Di lo mejor de mí, pero lo más importante es que el equipo ganó. No me preocupo tanto de mi actuación personal, que evidentemente es importante, pero si el equipo no hubiera ganado no hubiera significado nada realmente”, señaló.En cuanto al futuro, Simeunovic dijo que “hay que ir paso a paso. Soñamos a lo grande, pero no queremos adelantarnos a decir nada por ahora. En mi mente está como primer objetivo lograr el factor pista en el play off, y luego sería clasificarnos para la Final Four”.