A los Juegos con autoridad

España venció ayer con autoridad a Países Bajos (3-0) en la semifinal de la Liga de Naciones que jugó en La Cartuja, con goles de Jennifer Hermoso, Aitana Bonmatí y Ona Batlle que la clasificaron para la final de la competición del próximo miércoles en el mismo escenario y, por primera vez en su historia, para unos Juegos Olímpicos.

Así, el combinado español es el único conjunto europeo con plaza asegurada para la cita de París este verano, ya que en la otra semifinal Francia superó a Alemania (2-1) y, como es el país anfitrión, se jugará el título de Nations League ante España pero deja la otra plaza olímpica abierta para la selección vencedora del partido por el tercer puesto entre Países Bajos y la propia Alemania.El conjunto español afrontó el duelo sin la presencia de Alexia Putellas, que fue la descartada de Montse Tomé junto a Tere Abelleira, al no tener el alta médica de su lesión que le tiene sin jugar desde noviembre. Así, el centro del campo formado por Aleixandri, Aitana y Jenni Hermoso dominó y puso en posiciones muy francas a Salma Paralluelo para anotar el 1-0.Sin embargo, la atacante azulgrana no resolvió dos mano a mano claros en el tramo inicial y el empate no se rompió hasta el final del primera mitad, cuando Jenni Hermoso aprovechó un centro de Ona Batlle, se creó un espacio en el área y adelantó a España (1-0).El conjunto de Montse Tomé golpeó otra vez antes de la media parte, con el segundo tanto, obra de Aitana, que remató en carrera en el área pequeña un centro de Mariona (2-0).Con los dos goles de renta, el conjunto estatal salió relajado a la segunda mitad y permitió los acercamientos de Países Bajos, que no anotó y perdió las esperanzar en el minuto 79, cuando Ona Batlle estableció el 3-0 después de rematar un balón muerto en el área que provenía de un centro suyo, minutos después de que la azulgrana Vicky López hiciera su debut en la absoluta con tan solo 17 años.

“Merecemos estar en los Juegos por las anteriores que han luchado”

La seleccionadora española, Montse Tomé, declaró que “merecíamos estar en los Juegos Olímpicos por todas las anteriores que han luchado por estar donde estamos”. “Estamos muy contentas con el trabajo. Felicito al equipo y al ‘staff’ técnico y ahora tenemos muchas ganas de la final. Somos un grupo humilde pero ambicioso”, añadió. También se unió a las felicitaciones el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dedicó este mensaje en redes sociales: “¡Qué grandes sois! Directas a los JJOO por primera vez en la historia y pase a la final de la Nations League. Enhorabuena a todo el equipo. ¡Toda España está con vosotras!”, escribió.