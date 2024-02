Gerard Encuentra, centenario

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

Gerard Encuentra, con solo 34 años, alcanzará el próximo domingo en la pista del Oviedo el centenar de partidos dirigidos en la LEB Oro, todos ellos con el ICG Força Lleida, que vive el mejor momento de su historia. El técnico leridano, que empezó a labrarse un nombre al frente del CB Pardinyes, al que ascendió hasta la LEB Plata, es el segundo entrenador que más partidos ha dirigido al Força Lleida, 99, solo superado por Joaquín Prado, ahora director técnico del club, que llegó a los 120.

No obstante, el balance de Encuentra hasta la fecha es el mejor de largo de los seis técnicos que alguna vez han dirigido al equipo de LEB Oro. De hecho, es el único que tiene balance positivo. De los 99 partidos dirigidos, 62 han sido victorias, por 37 derrotas, convirtiendo el Barris Nord en un fortín casi inexpugnable, ya que de estos 62 triunfos, 43 han sido en casa, donde solo ha perdido en 7 ocasiones. Eso sí, como visitante el balance es negativo, con 19 victorias y 30 derrotas.“No sabía ni que estaba a punto de llegar a los 100 partidos, que en esta profesión llegar a esta cifra es muy complicado, porque sabemos cómo funciona, ya que todo depende de los resultados, pero tener este balance positivo es para estar satisfecho. A ver si podemos seguir ampliándolo”, indicó Encuentra, que guarda especial recuerdo de aquellos partidos “en los que había un gran ambiente en el Barris, como los del play off ante el Cáceres o el último ante Estudiantes, o la victoria en la pista del Almansa perdiendo de 31 puntos”, recuerda. De estos 99 encuentros, también hay alguno que aún escuece, como el segundo del play off ante el Valladolid en un polémico final. “Nos merecíamos ganar un partido allí”, apunta.Gerard, que acaba de renovar hasta el 2026 con una cláusula de salida para ACB, espera seguir muchos más años en el Barris Nord. “He renovado por dos temporadas más y espero que sean muchas más y al máximo nivel. Mi objetivo es seguir creciendo, soy un entrenador joven y ambicioso, y creo que el club también”, apunta, para añadir: “Siempre he sido un entrenador que se basa mucho en los proyectos, y tendría que ser uno muy goloso, especialmente en ACB, porque en LEB Oro solo quiero estar con mi club, en el Força Lleida, y conseguir objetivos ambiciosos”.En este sentido, tiene claro cuál es su sueño: “ascender con el Lleida. Jugamos una Final Four, el año pasado nos quedamos a las puertas y este año estamos luchando por entrar. Si tengo que soñar, sueño con conseguir un ascenso en Lleida, aunque tenemos que tener los pies en el suelo porque jugamos contra trasatlánticos, por eso hay que darle mucho valor a lo que estamos consiguiendo”, aseveró. Encuentra, el técnico más joven de la LEB Oro, no se olvidó de la afición. “Es la mejor de categoría, es de ACB, que ha convertido el Barris Nord en la pista más caliente”, destacó.