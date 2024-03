PSG, rival en cuartos

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

PSG-FC Barcelona, Real Madrid-Manchester City, Atlético de Madrid-Borussia Dortmund y Arsenal-Bayern Múnich son los emparejamientos de cuartos de final de la Liga de Campeones 2023-2024, según deparó el sorteo celebrado ayer en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza). Los encuentros de ida de los cuartos se disputarán los días 9 y 10 de abril, mientras que la resolución de las respectivas eliminatorias se producirá una semana después, los días 16 y 17 del mismo mes.

Además, se desveló el camino hasta la final de Wembley, el próximo 1 de junio, ya que se sortearon los cruces de semifinales y la final, en un sorteo sin ningún tipo de condicionante. Según esto, el Barça se podría cruzar con el Atlético si ambos ganan sus emparejamientos, mientras que los madridistas se verían las caras, si vencen al campeón, con el Arsenal o el Bayern.En la, presumiblemente, última temporada de Xavi Hernández en el banquillo del Barça, los azulgranas afrontarán uno de los duelos con más morbo de esta fase ante el PSG francés, con la vuelta en casa. Bajo la batuta de Luis Enrique, el equipo parisino presenta su mejor versión de los últimos años, la de mayor seriedad y compromiso, a la que hay que sumar a su estrella Kylian Mbappé.El delantero galo ya fue imparable ante la Real Sociedad en octavos con tres tantos en la eliminatoria, y los azulgranas no tienen buenos recuerdos recientes. En el último cruce entre ambos equipos, los franceses apearon al Barça en la temporada 2020-2021, con un contundente 1-4 para el PSG en la ida en el Camp Nou que sentenció el cruce.No obstante, los barcelonistas se agarran a la remontada histórica en octavos de final de la 2016-2017, cuando el Barça le dio la vuelta al 4-0 de la ida en Francia, con Luis Enrique en el banquillo del conjunto catalán. En el Camp Nou, el conjunto azulgrana goleó a los franceses por 6-1. Ahí estará el otro gran morbo del cruce, ya que el asturiano se reencontrará con la entidad en la que levantó el último triplete azulgrana en 2015.El sorteo de cuartos no fue benévolo con el Real Madrid, que se verá las caras con el vigente campeón y gran favorito, Manchester City, por tercera temporada consecutiva. El curso pasado, los ingleses avanzaron a la final después de pasar por encima (4-0) de los de Ancelotti en la vuelta en el Etihad Stadium, tras el 1-1 de la ida.Esa goleada acabó con la ilusión madridista de pasar por segundo año consecutivo a la final de la competición, ya que los blancos eliminaron en la 2021-2022 a los de Pep Guardiola en semifinales con una remontada en el Santiago Bernabéu, en un curso en el que terminaron levantando la ‘Orejona’ por decimocuarta ocasión en su historia.Por el otro lado del cuadro, el Atlético de Madrid, que avanzó a cuartos de final tras una vibrante remontada en el Metropolitano para cargarse al Inter de Milán, vigente subcampeón de Europa, fue el mejor parado, cruzándose con el, a priori, asequible Borussia Dortmund, que no va bien en la Bundesliga.El último precedente en una eliminatoria europea entre rojiblancos y alemanes se remonta a la temporada 1965-1966, cuando se cruzaron también en cuartos de la Recopa, en un emparejamiento que se llevó el Dortmund.

“El equipo se entregará en cuerpo y alma”

El vicepresidente primero y del área deportiva del FC Barcelona, Rafa Yuste, aseguró que el equipo se va a entregar “en cuerpo y alma” para tratar de pasar la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain, que se resolverá en el Estadi Olímpic Lluís Companys, donde cree que la afición les va a “ayudar” a eliminar a los franceses.

Pau Cubarsí, a la selección absoluta

La primera llamada de Pau Cubarsí y Dani Vivian, más los regresos de Aymeric Laporte, Pedro Porro, Alex Baena, Pablo Sarabia, Dani Olmo y Gerard Moreno, son las novedades del seleccionador español Luis de la Fuente, para los amistosos que España disputará ante Colombia (Londres, 22 marzo) y Brasil (Madrid, 26 marzo). Es la última convocatoria antes de ofrecer el nombre de los elegidos para la Eurocopa de Alemania.

El Madrid denuncia racismo contra Vinícius

El Real Madrid ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra los delitos de odio y discriminación por los “violentos ataques de racismo que se vienen produciendo contra Vinícius Júnior”, en referencia a los cánticos en los aledaños de Montjuïc y el Cívitas Metropolitano esta semana, según un comunicado.

La Real Sociedad gana al Cádiz (2-0)

La Real Sociedad venció anoche (2-0) al Cádiz en el inicio de la jornada 29 de LaLiga EA Sports para volver a ganar en el Reale Arena casi cuatro meses después.