Luis Pereira acusa a Vicente Javaloyes de apropiarse 73.000 euros del Lleida Esportiu

El Lleida Esportiu anunció ayer una rueda de prensa para esta mañana en la que se informará de la reestructuración institucional del club, tras ser despedido Vicente Javaloyes, pero en la que también hay la intención de contrarrestar las acusaciones y la información que dio ante los medios el exdirector general.

Tanto es así que ayer, según pudo saber este diario, el presidente Luis Pereira, su adjunto a la presidencia Marc Torres y la nueva directora general del club, Marta Pereira, departieron con representantes de las peñas (Blues Nord, És un Sentiment, Molo Esportiu y Rudes) y de la asociación Amics del Lleida, en la que, entre otras cosas, les informaron de la actualidad del club y cargaron contra Vicente Javaloyes.

Le acusaron de no haber dicho la verdad, de haberse apropiado de 73.000 euros del club y negaron, además, que se le debiesen 150.000 euros –tal como aseguró el exdirector general– y que hubiese puesto el dinero que dijo en su comparecencia ante los medios. Les aseguraron a los aficionados también que era Luis Pereira quien había afrontado el grueso de los pagos.

También revelaron, siempre según la versión de Pereira y sus colaboradores, que Javaloyes retuvo dinero de entradas y abonos adquiridos en la venta online y que este hecho, sin tratarse de una cantidad importante respecto al presupuesto del club, sí les había producido tensiones de tesorería.

Cabe recordar que Vicente Javaloyes dijo –ver SEGRE del 28 de marzo– que estaba dolido por cómo se había producido su salida del club porque había sido un despido que no comprende y que luchará por recuperar los aproximadamente 150.000 euros que aseguró le debe el club tras recuperar 34.000 de los que puso de su bolsillo.

“Tenemos intención con mis abogados de interponer una demanda en torno a este despido. Siempre, dentro de mis posibilidades, protegiendo al club, pero esto no lo he empezado yo”, advirtió. Aseguró también que “no he percibido ni un solo euro del club y al entrar ya puse unos 80.000 euros”, al tiempo que dijo haberse sentido “humillado” en varias ocasiones y que había “perdido un amigo (Pereira) porque no está adecuadamente asesorado por otras personas”.