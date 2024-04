Luis Pereira acusa Vicente Javaloyes d’apropiar-se 73.000 euros del Lleida Esportiu

El Lleida Esportiu va anunciar ahir una roda de premsa per a aquest matí en la qual s’informarà de la reestructuració institucional del club, després de ser acomiadat Vicente Javaloyes, però en la qual també hi ha la intenció de contrarestar les acusacions i la informació que va donar davant dels mitjans l’exdirector general.

Tant és així que ahir, segons va poder saber aquest diari, el president Luis Pereira, el seu adjunt a la presidència Marc Torres i la nova directora general del club, Marta Pereira, van conversar amb representants de les penyes (Blues Nord, És un Sentiment, Molo Esportiu i Rudes) i de l’associació Amics del Lleida, en què, entre altres coses, els van informar de l’actualitat del club i van carregar contra Vicente Javaloyes.

El van acusar de no haver dit la veritat, d’haver-se apropiat 73.000 euros del club i van negar, a més, que se li deguessin 150.000 euros –tal com va assegurar l’exdirector general– i que hagués posat els diners que va dir en la seua compareixença davant els mitjans.

Els van assegurar als aficionats també que era Luis Pereira qui havia afrontat el gruix dels pagaments. També van revelar, sempre segons la versió de Pereira i els seus col·laboradors, que Javaloyes va retenir diners d’entrades i abonaments adquirits en la venda online i que aquest fet, sense tractar-se d’una quantitat important respecte al pressupost del club, sí que els havia produït tensions de tresoreria.

Val a recordar que Vicente Javaloyes va dir –vegeu SEGRE del 28 de març– que estava dolgut per com s’havia produït la seua sortida del club perquè havia estat un acomiadament que no comprèn i que lluitarà per recuperar els aproximadament 150.000 euros que va assegurar que li deu el club després de recuperar-ne 34.000 dels que va posar de la seua butxaca.

“Tenim intenció amb els meus advocats d’interposar una demanda entorn d’aquest acomiadament. Sempre, dins de les meues possibilitats, protegint el club, però això no ho he començat jo”, va advertir.

Va assegurar també que “no he percebut ni un sol euro del club i a l’entrar ja vaig posar uns 80.000 euros”, mentre va dir haver-se sentit “humiliat” en diverses ocasions i que havia “perdut un amic [Pereira] perquè no està adequadament assessorat per altres persones”.