Donen la nacionalitat espanyola a dos joves marroquins per salvar un home a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell de Ministres va concedir dimarts la nacionalitat espanyola per carta de naturalesa a dos joves d’origen marroquí que l’abril de l’any passat van salvar la vida a un home de 74 anys que havia caigut al canal de Seròs al seu pas per la Bordeta. Es tracta de Hamza El Hatmi, de 21 anys, i Abdessamad Fiach, de 23, que van arribar a Espanya quan ambdós eren menors d’edat.

La concessió de la nacionalitat espanyola va sortir publicada ahir al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Segons van explicar en una entrevista a La Vanguardia, ambdós van aconseguir entrar a Espanya ocults a sota d’un camió. També van explicar que havien iniciat els tràmits per demanar la nacionalitat després de comptar amb l’assessorament del Servei d’Orientació a Estrangeria (SOE) de Lleida.

Els dos joves, juntament amb José Campos García i David Jovanovich Fernández, treballadors de la brigada Ciutat Amable de l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO) de Lleida, van auxiliar l’home que havia caigut al canal al seu pas pel barri de la Bordeta el 24 d’abril del 2023. Dos d’ells es van llançar al canal per salvar l’home i els altres van agafar cordes per ajudar en el rescat, en col·laboració amb agents de la Guàrdia Urbana de Lleida.

Una heroica actuació que els va valer una Medalla al Mèrit de Protecció Civil. La cerimònia es va celebrar el juliol passat, en què els quatre van recollir el diploma. En aquest acte també van ser reconeguts el municipi de Guissona per la seua “exemplar resposta humanitària” amb el col·lectiu ucraïnès després de l’inici de la guerra amb Rússia; l’equip d’hoquei Lleida Llista per cedir el seu pavelló durant la pandèmia, i el cap de Carreteres a Lleida per actuacions en municipis arran del Filomena.