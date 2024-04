¡¡¡A la Final Four!!!

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Vila-sana jugará su segunda Final Four consecutiva de su historia después de remontar ayer la eliminatoria y tumbar al vigente campeón de Europa, un Telecable Gijón que le había dejado sin título el año pasado. Las del Pla reaccionaron tras encajar el 1-0 y dos tantos a bola parada de Victòria Porta y otro de Luchi Agudo acabaron sellando un gran triunfo (1-3), en el que destacó sobre todo la soberbia actuación de la portera portuguesa Sandra Coelho.

El partido arrancó con el Telecable volcado ante la portería del Vila-sana, que en los primeros minutos se dedicó más a defender que a atacar. Roces y Piquero dieron los primeros avisos ante los que respondió muy segura Sandra Coelho, ayer de nuevo de titular. Dai Silva firmó el primer acercamiento con cierto peligro de las leridanas, justo antes de que llegara el primer tanto local producto de un despiste en el saque de una falta. Piquero fue la más lista y ante la pasividad de las del Pla, cedió a Almeida para que batiera por alto a Coelho.Se le ponía muy cuesta arriba la eliminatoria al Vila-sana, que ya tenía que remontar dos goles. El tanto dejó algo descolocadas a las leridanas, que bien pudieron encajar el segundo en una acción de Almeida. Lluís Rodero paró el partido pero la situación no cambió, ya que a la vuelta del tiempo muerto de nuevo Almeida estuvo muy cerca de situar el 2-0, pero la portera portuguesa estuvo muy segura para evitarlo.Una jugada personal de Victòria Porta, que casi marca, acabó finalmente en penalti, que ella misma se encargó de materializar y situar de nuevo las tablas en el partido. A partir de ahí el Vila-sana se hizo con el control y Barcons no acertó a remontar un servicio de una compañera. La misma jugadora sería providencial al forzar en el ecuador del primer tiempo la exclusión de Lolo y la consiguiente falta directa que no desaprovechó la especialista del cuadro leridano, Victòria Porta, que tras dejar sentada varias veces a la portera asturiana la batió elevando la bola y situando el 1-2, un marcador que igualaba la eliminatoria (4-4).

Con la desventaja, el Telecable subió su intensidad y prácticamente encerró al Vila-sana en su área en los últimos cinco minutos, con una Sandra Coelho soberbia. La portera lusa evitó el tanto local en tres ocasiones muy francas y al filo del descenso tuvo el apoyo del palo, que se cruzó en el camino de Sara Roces. La segunda mitad comenzó igual, con el cuadro gijonés volcado ante un Vila-sana muy sólido en defensa. Pero en una jugada sin aparente peligro, Luchi Agudo dejó helado el pabellón Mata Jove. La argentina cogió la bola en su área, cruzó la pista y desde la derecha empaló para batir a Hidalgo de fuerte disparo que se coló por alto, situando por primera vez por delante a su equipo en la eliminatoria. Un minuto después, Victòria Porta estuvo muy cerca del cuarto en una gran jugada personal. Como no podía ser de otra manera, el Telecable reaccionó de inmediato y volvió a encerrar al Vilasana en su área, pero las de Rodero seguían mostrando una gran solidez defensiva y con una Coelho magistral. La lusa lo paró todo y amargó la existencia a las asturianas, que se vieron impotentes. La portuguesa se lució ante sendos disparos de Ana Catarina y Roces y evitó casi a bocajarro el remate de Piquero a diez minutos para el final. El asedio local no cesó y el Gijón tuvo su mejor ocasión para forzar la prórroga a tres minutos del final, gracias a un penalti forzado por Piquero. La propia goleadora asturiana ejecutó la pena máxima pero ahí estaba Coelho para negarle el gol y prácticamente sellar la clasificación para la Final Four, donde el Vila-sana se las verá en semifinales con el Palau de Plegamans, que goleó al Manlleu (5-0). El otro billete se lo jugarán Fraga y Coruña, que eliminaron a Matera y Massamá, respectivamente.

Rodero: “Tenemos unas jugadoras y un equipo técnico para soñar”

Lluís Rodero vivió ayer una de sus mejores noches como entrenador del Vila-sana. “Tenemos unas jugadoras y un equipo técnico con los que podemos soñar”, dijo el entrenador leridano, que añadió: “Hemos hecho un partido muy serio, creyendo siempre en lo que hacíamos y eso que hemos empezado mal regalando un gol. Pero el cambio a una defensa zonal les ha costado mucho a ellas y el sacrificio y el trabajo de todo el equipo, con una Sandra Coelho inmensa, nos ha dado el fruto ante las campeonas de todo, y eso, a pesar de que todavía no hemos ganado nada, tiene un valor añadido”, puntualizó. Rodero destacó también la actuación de la portera portuguesa Sandra Coelho. “Creo que hoy le tocaba la oportunidad a ella, pero quiero remarcar que confío en las dos, tenemos dos grandes porteras. Hoy le ha tocado a Sandra, que ha estado inmensa, pero es un triunfo de todo el equipo”, puntualizó. En cuanto al rival en semifinales, el Palau, señaló que “si quieres que ganar el título tienes que ganar a todo el mundo. Tenemos que creer y trabajar”.