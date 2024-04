El Llista, ante otra final

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El Finques Prats Lleida Llista afronta hoy (16.15/Lleida TV) otra final en su camino hacia la permanencia en la OK Liga. El equipo que dirige Edu Amat visita a un rival directo, el Girona, al que ahora aventaja en tres puntos y con el que podría medirse en un hipotético play out. De ahí que el duelo cobra aún más relevancia, ya que una victoria permitiría al cuadro listado asegurarse prácticamente tener el factor pista a favor, ya que tendría seis puntos de ventaja más el average cuando solo quedarían nueve puntos en juego. Además, los listados quieren seguir en la pelea por la salvación directa, que ahora tienen a solo dos puntos después de la derrota de ayer del Caldes en la pista del Barça.

Es por ello que Edu Amat no descarta nada, y más ahora que el equipo está con buena dinámica después de encadenar dos victorias. “Hemos pasado una situación crítica, hemos roto la mala dinámica y hace que el equipo esté en condiciones de mirar a donde siempre hemos mirado, a la salvación directa”, señala el técnico listado, que reconoce que “es un fin de semana muy importante, lo que convierte el partido de Girona en una final, en el sentido de que si ganamos tendríamos el factor pista casi asegurado en un hipotético play out, que eso ya nos daría tranquilidad a falta de tres jornadas, y nos permitiría también tener solo un objetivo, mirar hacia arriba”.Amat también destaca la buena dinámica que lleva el equipo tras ganar a Caldes y Mataró. “Por nuestra cabeza no pasa otra cosa que no sea ir a ganar a Girona porque anímicamente lo necesitamos y por primera vez encadenaríamos tres victorias, y eso ya sería muy importante y serviría para reforzar que estamos convirtiendo en puntos el juego que hacemos”, señala.El Llista visitará una pista que no le es muy propicia históricamente por sus dimensiones un poco más grandes de lo habitual, una situación que Amat no cree que sea tan importante esta vez. “A diferencia de otras temporadas este año tenemos un equipo muy patinador que en una pista grande nos beneficia. Evidentemente ellos están acostumbrados a esas dimensiones, por lo que tendremos que adaptarnos rápido al partido e intentar ajustar las distancias en defensa”, apunta.