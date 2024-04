Jorge Martín domina en Austin con récord y Marc Márquez queda tercero

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Jorge Martín (Pramac Ducati) dominó con mano de hierro la Practice del GP de las Américas ayer en Austin, ya que rebajó casi medio segundo el anterior récord de la pista establecido el año pasado por Bagnaia para liderar la tabla de tiempos (2:01.397), en una sesión en la que Marc Márquez (Ducati Gresini) quedó tercero.

De hecho, el madrileño anotó su mejor tiempo a un cuarto de hora de acabar la sesión, por lo que se permitió no salir de nuevo para intentar rebajarlo y contemplar como el único que se le acercaba era Maverick Viñales, que se quedó a 76 milésimas para ser segundo (2:01.473).El tercero ya fue Marc Márquez, a una distancia mucho mayor (cuatro décimas), en uno de sus circuitos favoritos del campeonato y en el que no pudo competir el año pasado por lesión. El ocho veces campeón del mundo no vio peligrar en ningún momento su acceso a la Q2, pero mejoró con el cronómetro a cero para colocarse en tercera plaza (2:01.806). Su hermano y compañero de equipo Àlex Márquez (Gresini Ducati) tuvo una actuación más discreta tanto en la sesión de libres como en la Practice, en la que acabó anotando el decimotercer mejor crono, que le obligará a pasar hoy por la Q1.El vigente campeón, ‘Pecco’ Bagnaia, tampoco destacó durante la jornada, pero también consiguió un buen tiempo en el tramo final que le permitió colocarse cuarto.El murciano Pedro Acosta volvió a hacer un gran papel pese a ser un debutante y selló su acceso a la Q2 en la quinta plaza. Completaron el Top-10 la Aprilia de Aleix Espargaró, sexto, y las cuatro Ducatis de Franco Morbidelli, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio y Marco Bezzechi.