Adiós con buen sabor

Publicado por VÍCTOR PARACUELLOS Verificado por Creado: Actualizado:

Victoria muy trabajada del Robles Força Lleida en el último duelo de la temporada (63-59). Las locales recibían a un Ibaizabal metido de lleno en la lucha por la salvación, mientras que las de Rubén Petrus, técnico local, ya estaban salvadas desde hacía varias jornadas.

El partido comenzó con un Lleida muy pasivo, y con un cinco inicial bastante cambiado, dando entrada a Cristina Peña y Laura Gil. Las visitantes, por su parte, salieron con todo, sabiendo que un triunfo suyo dejaba muy encarrilada la salvación. El primer cuarto acabó con claro dominio visitante (13-20).En el segundo cuarto el Robles se puso el mono de trabajo y comenzó a sumar canastas, a través de la siempre productiva Aya Traoré, quien una vez más fue la máxima anotadora. Al descanso se llegó con el marcador muy ajustado (32-33).En el tercer cuarto las locales mantuvieron el buen ritmo y seguían anotando canastas sencillas, mientras que a Ibaizabal le comenzaban a entrar los nervios. Al último cuarto se llegó con ligera ventaja local en el electrónico (51-47).El último parcial fue un trámite en el que no pasó gran cosa y terminó el encuentro (63-59).Petrus, técnico local, dijo tras el partido: “Hemos podido acabar la fiesta con una buena victoria. Me quedo con el maravilloso grupo que he tenido, y que hemos luchado todos los partidos contra los de arriba” añadía. Cristina Peña disputó su último partido con la camiseta del Robles Força Lleida, ya que se retira del baloncesto.