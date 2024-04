El Cadí afronta hoy un trámite en la pista del Jairis

Publicado por Sergi Caufapé Verificado por Creado: Actualizado:

El Cadí, que selló la permanencia después de ganar al Estudiantes (68-63) en la última jornada de la Liga Femenina, afronta hoy (12.00) un trámite en la cancha de un Jairis inmerso en la lucha por la zona de play off por el título. Sin embargo, Fabián Téllez, técnico de las leridanas no quiere que sus jugadoras se relajen a dos partidos del final de la fase regular. “Estamos en nuestro mejor momento y no ha sido nada fácil encontrar este equilibrio emocional. El esfuerzo ha terminado, pero quedan dos partidos y todos nos merecemos terminar bien, con buen sabor de boca. Queremos tener respeto por el club, por nuestra gente y por la Liga. Hay muchos equipos que están peleando por entrar en el play off y lo que no podemos hacer es jugar pensando que se ha acabado todo”, añadió.

Además, el conjunto leridano quiere mejorar su imagen de la temporada lejos del Palau, donde solo ha ganado 2 encuentros en toda la temporada, ante Ensino y Bembibre. Sin embargo, la pista del Jairis es una de las más complicadas de la competición y no pierde en Alcantarilla desde el 3 de enero, frente al Avenida. “Han llegado a un momento de ‘clic’, han tenido incorporaciones nuevas que les han ayudado y es un equipo que juega a mucho ritmo, tanto en defensa como en ataque”, señaló Anna Montañana, entrenadora de las murcianas. “Pensar que no vamos a ir a por todas es mentira, hemos pasado un camino con mucha niebla y ahora que estamos aquí hay que agarrarlo”, añadió sobre la posible clasificación para el play off.

Fabián Téllez confirmó que “hay intención de renovar varias jugadoras, de la misma forma que hay otras que entienden que el ciclo ha terminado. Nuestra intención es no volver a cambiar a 9 jugadoras y encontrar aquellas de nuestro entorno y que vengan al club con compromiso, no solo por un año, que entiendan el sentido del Sedis, porque muchas veces cuando lo consiguen es cuando les toca marcharse”, añadió el técnico.