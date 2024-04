Laporta reclama la repetición del Clásico

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró que el club pedirá todas las imágenes y audios disponibles de la acción del gol fantasma de Lamine Yamal que no subió al marcador del Clásico del domingo en el Bernabéu (3-2) y afirmó que pedirán repetir el partido si concluyen que el gol es válido ante lo que calificó de “indefensión”. “De confirmarse que fueun gol legal, como así pensamos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido, tal y como ha ocurrido en algún encuentro de ámbito europeo como consecuencia de un error”, aseguró Joan Laporta.

“Además, quiero subrayar que, a pesar de que nos centraremos en esta jugada, también estamos en desacuerdo con diversas acciones que se produjeron en el transcurso del partido y que, pudiendo ser consultadas en el VAR, no se dio esta herramienta por parte del árbitro incomprensiblemente”, denunció en declaraciones al club.La Federación Española dijo que no facilitará la “totalidad de imágenes y audios” que pide Laporta. Sí que hizo públicos audios en los que se recoge que el colegiado César Soto Grado, que dirigió el Clásico con Sánchez Martínez en el VAR, no dio gol al no tener “ninguna evidencia de que el balón haya entrado”. “Para mí no entra del todo, es córner. Vamos a chequear César”, fue la primera conversación del colegiado del clásico con el VAR en el gol fantasma de Yamal. Soto Grado explicó a Gundogan que “no hay tecnología de gol, esperamos al VAR que quizás era gol, ¿ok? Estamos revisando porque no hay tecnología de gol”. En los audios se escucha que “estamos haciendo 360 porque no la tenemos. El cuerpo nos está tapando, seguimos buscando. No tenemos nada de prisa, es una decisión muy importante. Lo mejor es esperar”, comunicó Soto Grado a sus ayudantes. “No tenemos más. César, vamos a reanudar con saque de esquina porque no tenemos ninguna evidencia de que el balón haya entrado”, fue la respuesta definitiva desde el VAR.Por otra parte, TV3 desveló que Xavi podría dar marcha atrás a su decisión de irse y que desde el club cada vez hay más interés en que cumpla el año de contrato que le queda, por lo que se reunirán en breve. Y De Jong tiene un esguince de tobillo y podría haberse acabado la temporada para él.

La futbolista del FC Barcelona Aitana Bonmatí fue la ganadora del Premio Laureus 2024 como Deportista Mundial del Año. También fue reconocida la selección femenina española, campeona del mundo mientras que la tercera opción a un ‘Oscar del Deporte’, la delantera Salma Paralluelo, fue superada por el centrocampista inglés del Real Madrid, Jude Bellingham. Los Premios Laureus World Sports son unos galardones anuales que concede la Academia Laureus World Sports a los mejores deportistas del mundo por sus méritos durante el año anterior, tanto de forma individual como colectiva.

La centrocampista del FC Barcelona y de la selección estaba nominada por primera vez para un Premio Laureus y confirmó su favoritismo después de un 2023 repleto de éxitos individuales y colectivos, ya que a su título de campeona del mundo con la selección añadió su segunda Liga de Campeones con el FC Barcelona, el Balón de Oro, el The Best, el premio a la Mejor Jugadora UEFA y los reconocimientos de ‘MVP’ tanto del Mundial como de la Champions.La de Sant Pere de Ribes se convirtió en la primera deportista española en ganar un Laureus tras superar en la votación a rivales como la jamaicana Sherica Jackson, campeona del mundo de los 200 m, la keniata Faith Kipyegon, primera mujer en ganar el doblete de 1.500 y 5.000 m en los Mundiales, la estadounidense Sha’Carri Richardson, oro mundial en 100 m y el relevo 4x100, la tenista polaca Iga Swiatek, actual número uno del mundo y la esquiadora estadounidense Mikkaela Shiffrin, líder de todos los tiempos en victorias de la Copa del Mundo de Esquí Alpino.El premio a Deportista Mundial del Año en categoría masculina fue para el tenista Novak Djokovc y el de Equipo Mundial del Año, la ya citada selección española femenina de fútbol.En cuanto al resto de premiados fueron Jude Bellingham a la Revelación del Año; la gimnasta Simone Biles al Mejor Regreso Mundial del Año; la tenista en silla de ruedas Diede de Groot, a la Deportista con Discapacidad; la skater Arisa Trew como Deportista Mundial de Acción y la Fundación Rafa Nadal a la mejor institución solidaria.