Derrota sin nada en juego

El Mollerussa cayó ayer en el campo de la Montañesa (3-2), en el primer partido del conjunto del Pla d’Urgell después de asegurar su permanencia, que le enfrentaba a un rival que llegaba en su misma situación y que se llevó los tres puntos en una segunda parte donde se vivieron todos los goles. Sin embargo, con su derrota, el Mollerussa se despidió de las opciones remotas que tenía de llegar al play off de ascenso.

En la primera parte se vio a un Mollerussa contenido ofensivamente y a una Montañesa que lo intentó con más insistencia. Los locales gozaron de tres claras oportunidades en el primer tiempo, la más clara de ellas de Moyano, el central de 41 años que ayer se despidió de su afición recibiendo un gran homenaje tras anunciar su retirada del fútbol a final de temporada.Ya en la segunda parte llegaron los goles. El primero, nada más empezar, de Alonso, en un centro lateral desde la banda derecha que el delantero remató a placer en el área pequeña (1-0). Empató a los pocos minutos Graells tras una gran acción de Delgado, que habilitó a Sidibé para que diera el pase de la muerte al nueve del Mollerussa (1-1). El equipo del Pla d’Urgell empezó a ganar terreno con los cambios, pero Linares realizó una gran acción individual para anotar desde 30 metros (2-1).Fue entonces cuando llegó la jugada de la discordia: Guillem encontró a Sidibé entre líneas, el ariete definió bien y cuando el balón entró, el asistente levantó la bandera señalando un fuera de juego que ni mucho menos lo era. A partir de ahí, los leridanos se volcaron en busca del gol dejando espacios a las espaldas, y eso lo aprovechó la Montañesa, que marcó el tercero a través de Alarcón con un remate de cabeza (3-1).En ese momento, se produjo el momento emotivo de la jornada. El Municipal de Nou Barris le brindó un último homenaje al veterano Moyano, ya que ambos equipos se unieron para realizarle el pasillo cuando fue sustituido. Recortó distancias el Mollerussa con un gol de Magno, que definió como los grandes delanteros ante la salida de Eric, recortándolo con la pierna derecha y definiendo con la izquierda (3-2). En el descuento, el mismo Magno tuvo una clara oportunidad de gol pero la defensa local desbarató la oportunidad.

Jordi Cortés: ”El equipo lleva meses sin cobrar”

Jordi Cortés, entrenador del Mollerussa, reveló, tras jugar el primer partido después de asegurar la salvación, la dura situación que ha vivido su vestuario. “El equipo lleva unos meses trabajando contra todo, no solo lo que provoca el desgaste de la Liga a nivel deportivo, sino que es un grupo que lleva meses sin cobrar, lo están pasando mal”. El técnico explicó que la situación “se debe a que las instituciones no están cumpliendo y no pagan las subvenciones al día para que puedan cobrar los jugadores. La directiva está empeñada en hacerlo bien y así lo hacen, pero las instituciones no nos ayudan al no cumplir sus pactos”. “Les pido que cumplan con su palabra si después quieren venir al palco cuando nos enfrentamos a equipos de Primera en la Copa”, añadió.Sobre el partido, el técnico también consideró clave el hecho de que ambos equipos llegaran salvados: “Es el partido típico de dos equipos que no se juegan nada y bajan la guardia en defensa. Hemos merecido el empate, me sabe mal porque me hubiera gustado puntuar como minimo”, argumentó el técnico.“Cuando hablo de relajación, es de todos, incluso de los árbitros”, dijo cuando fue preguntado por un gol que le anularon a Moró Sidibé por un fuera de juego muy dudoso. “En la jugada de Sidibé ha levantado el banderín porque era lo mas fácil”, añadió.Finalmente, al ser preguntado por los últimos resultados del equipo, justificó a los jugadores gracias a la consecución del objetivo: “Los jugadores han cumplido para llegar al objetivo de la permanencia, y una vez cumplido, ahora es normal que haciendo tantos días que no cobran la gente se relaje”.