A por la victoria número 26

El ICG Força Lleida llega a la última jornada de la fase regular con los deberes más que hechos, con el factor pista asegurado y pendiente solo de saber en qué posición acabará y qué rival le tocará en el play off que arranca la próxima semana. Las combinaciones son varias en función de los resultados. Lo que está claro es que los de Gerard Encuentra ya no pueden aspirar ni al ascenso directo ni a la segunda plaza, que ya la tiene adjudicada el Estudiantes por ser campeón de la Copa y haberse asegurado estar entre los cinco primeros. No obstante, los leridanos serán decisivos para determinar quién sube directo, ya que de ganar al Menorca ya darían esa plaza al Coruña independientemente de lo que hicieran los gallegos hoy en Melilla, mientras que el San Pablo necesita ganar y que pierdan tanto Coruña como Força Lleida para retornar a la ACB.

En lo que respecta al cuadro leridano, este puede acabar en tres posiciones diferentes. Si gana hoy (21.00) a un Menorca ya salvado en el Barris Nord y San Pablo hace lo propio en Alicante, que se juega mantener la séptima plaza, los leridanos acabarán cuartos y se medirían a los alicantinos en el play off, siempre que el Valladolid pierda en Fuenlabrada, que aún tiene opciones de clasificarse. Si los de Pucela ganaran, entonces se reeditaría el cruce de la pasada temporada. En el caso de que los burgaleses perdieran y el Força Lleida ganara, este acabaría tercero y se enfrentaría entonces a Valladolid.La situación cambia en caso de derrota, ya que los leridanos podrían caer hasta la quinta plaza si Tizona superase al Clavijo, por lo que su contrincante en el play off sería el Gipuzkoa, que tiene la sexta plaza asegurada.Esta situación no preocupa a Encuentra, que tiene claro el objetivo de su equipo hoy. “Queremos conseguir 26 victorias, que sería un hito muy importante”, señaló el técnico leridano, que ve a su equipo con cosas aún por mejorar pese a que lleva encadenadas ocho victorias. “En los dos últimos partidos hemos tenido momentos de desconexión defensiva importantes y errores a nivel táctico, bajando la tensión y eso nos ha provocado pérdidas y contraataques rápidos del rival. Claro que hay cosas a mejorar. Somos exigentes y no queremos que pasen”, afirmó Encuentra, que ve el partido de hoy como “una batalla del ritmo. Quien consiga controlarlo mejor tendrá más opciones”.

A la venta la nueva camiseta que lucirá en el play off

El Força Lleida puso ayer mismo a la venta la nueva camiseta oficial que el equipo lucirá en el play off. El burdeos sigue siendo el color predominante tanto en la camiseta como en el pantalón, y los cambios más significativos respecto a la que ha llevado durante toda la fase regular es que la franja lateral, que antes era de color azul cielo, y el nombre frontal de Lleida, que iba en blanco, pasan a ser de color dorado. Además, en la parte inferior del dorso de la camiseta lleva la leyenda ‘Lleida és de play off’ en mayúsculas y en dorado y blanco.Por otra parte, el club ya ha vendido más de un millar de abonos, algo que para Encuentra “es emocionante. Sacamos la cabeza por la ventana y vemos las colas que se forman y esto nos hace estar felices y contentos”.