Dos partidos a puerta cerrada

El Juez Disciplinario Único para competiciones no profesionales de la RFEF impuso ayer un duro castigo al Lleida por los incidentes del pasado domingo ante el Yeclano, que provocaron la suspensión del partido en el minuto 93 con 0-1 en el marcador. Considera los hechos como “una infracción muy grave”, por lo que por lo que determina el cierre del Camp d’Esports por dos partidos, por lo que el Lleida tendrá que jugar a puerta cerrada sus dos próximos encuentros oficiales, al tiempo que le impone una multa de 6.001 euros.

El Lleida, por su parte, que con toda probabilidad recurrirá la sanción, se encuentra inmerso en un doble frente jurídico tras los incidentes que se produjeron el domingo después de que un espectador lanzara una botella que impactó en el delegado del conjunto murciano. El club ha denunciado ante los Mossos el lanzamiento de la botella, mientras trata de identificar a quien la tiró, al tiempo que ayer presentó un recurso ante Apelación reclamando que se disputen los 8 minutos que faltan.“Estamos acotando la parcela de donde salió la botella, que fue al lado del palco”, explicó ayer Marc Torres, adjunto a la presidencia. “Una vez identificado, si es abonado se le expulsará y no podrá volver a abonarse y si es un aficionado no se le permitirá entrar al Camp d’Esports nunca más”, añadió.En cuanto al recurso, comentó que “pedimos que se disputen los 8 minutos, porque lo que dice la resolución no está fundamentado en ningún artículo del reglamento. Hemos recibido un castigo injusto y desproporcionado. Vamos a llegar hasta el final, hasta el TAD”, valoraba. Considera que “los argumentos para justificar la decisión son terribles”. “Afirma que no se pueden jugar esos minutos” por, según la resolución, “la posibilidad de que el resultado que se daba en el momento de la suspensión pudiese ser revertido en una eventual reanudación”.En cuanto a la sanción, el Juez Único la basa en que hubo “tres lanzamientos de botellas de 500 ml con tapón”, una de las cuales golpeó al delegado del Yeclano que “perdió momentáneamente el conocimiento”, así como un encendedor que golpeó en la mano de un jugador visitante y que “se ha puesto en peligro grave la integridad física de los participantes”.

El presidente Pereira aumenta un 50% la prima por el ascenso

El presidente del Lleida, Luis Pereira, utilizó ayer su vehículo favorito para comunicarse, la red social X, anteriormente conocida como Twitter, para anunciar que aumentaba en un 50% la prima de ascenso. “A la petición de prima de ascenso de los jugadores la he incrementado en un 50% y, por supuesto, la quiero pagar”. Fuentes del club no quisieron confirmar la cuantía de la prima que tiene la plantilla en caso de lograr el ascenso a Primera RFEF.Por otra parte, los aficionados leridanos disponen de 150 entradas para el partido de vuelta en Yecla, de la que, según Blues Nord, se habían despachado ya unas 120.