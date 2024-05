Campeona sin límite

Roser Serret, del Club Tennis Mollerussa, participó en el Campeonato de España para Sordos celebrado en Santander el sábado 11 de mayo, donde logró la medalla de oro tras ganar la final por 6-3. La tenista del Pla d’Urgell logró su segundo título estatal tras el que conquistó en 2022.

El Club Tennis Mollerussa, donde Roser Serret empezó de pequeña con el tenis, ha apostado decididamente por ella y por el deporte inclusivo. La tenista del Pla d’Urgell entrena a las órdenes del técnico del club Toni Biosca.

La leridana, de 30 años, sufre una discapacidad auditivabilateral profunda desde que nació, aunque no se la diagnosticaron hasta que había cumplido dos años. Desde entonces hasta hace cuatro años llevó audífonos en ambos oídos, pero durante la pandemia se vio afectada por el uso de las mascarillas, ya que dejó de tener acceso a la lectura labial, que es uno de los principales recursos que tiene una persona sorda para comunicarse con la sociedad. “Ante esta situación, decidí pasar por el quirófano para que me colocaran un implante coclear en uno de los oídos. Fue una decisión difícil, pero una de las mejores que he tomado en mi vida, ya que gracias a este implante, puedo escuchar al nivel del habla, he descubierto sonidos nuevos y he ganado mucha libertad en el día a día”, explica Roser Serret, que durante unos años dejó el tenis cuando fue a Barcelona para cursar un grado en Química y un máster en Química analítica.

Su discapacidad auditiva no solo no le ha impedido hacer deporte –además de jugar a tenis, practica el running, hace rutas en bicicleta, senderismo, natación y esquí–, sino que también ha estudiado música y toca el piano.El principal obstáculo que se ha encontrado dentro de la competición –asegura– es que todavía hay pocas mujeres tenistas en su categoría, la femenina absoluta.