Aliaga: “Vamos a por todas”

Ayer arrancó la batalla por ser la sede de la Final Four de ascenso a la Liga ACB 2023-2024, que se disputará los próximos 8 y 9 de junio y de donde saldrá el segundo equipo que subirá a la máxima categoría, un objetivo para el que, además del Força Lleida, también han presentado candidatura Estudiantes, San Pablo Burgos y Gipuzkoa.

Consciente de que se enfrenta a ciudades con mucho potencial como son Burgos, que ya acogió la fase final la temporada pasada, San Sebastián y, especialmente, Madrid, el presidente del club, Albert Aliaga, aseguró ayer que la candidatura que presentaron ayer ante la Federación Española “tiene opciones”, y puntualizó: “Sabemos los rivales que hay, pero estamos convencidos de que tenemos nuestras opciones y las tenemos que explotar, y así lo hemos hecho en el dosier que hemos presentado, donde explicamos lo que queremos hacer y lo que ofrecemos. Nos presentamos convencidos de que tenemos posibilidades, de lo contrario no lo habríamos hecho, así de claro”.La junta directiva del Força Lleida tomó la decisión definitiva de pujar por la Final Four la pasada semana, tal como publicó SEGRE el pasado martes, después de conseguir un compromiso verbal tanto de la Paeria como de la Diputación de que en caso de lograr el ascenso a la Liga ACB, ambos organismos aumentarían sustancialmente sus subvenciones.Con el respaldo de la Federación Catalana que preside el leridano Ferran Aril, Aliaga confía en que la comisión ejecutiva de la FEB, que debe decidir la candidatura ganadora la semana que viene, valore el proyecto en su conjunto y no el potencial de las ciudades que se presentan, y aboga que “sería muy bueno para el baloncesto que se descentralizara”.El coste económico de la Final Four rondará los 100.000 euros, una cantidad que el club ve factible asumir. “Sabemos lo que significa y cómo lo debemos afrontar. No hemos pedido ni un euro de ayuda pública y todo lo sufragaremos nosotros con la ayuda de patrocinadores. No nos lanzamos a la piscina sin saber cómo lo haremos, somos conscientes con quien lo haremos y cómo”, explicó Aliaga, que también prepara actividades para ese fin de semana.

Se plantean fletar un autocar para Alicante

El Força Lleida está sopesando la posibilidad de organizar un autocar para acudir al tercer partido de la eliminatoria que se disputará mañana en Alicante. Ayer ya eran más de una veintena los aficionados apuntados y si la cifra aumenta, el club fletaría un autocar.

Pantalla gigante en el Aplec del Cargol

El Força Lleida y la Fecoll han aunado esfuerzos y mañana viernes, día que arranca el tradicional Aplec del Cargol, montarán una pantalla gigante en la zona de la Glorieta de los Camps Elisis para seguir el partido frente al Alicante.

“Queremos ganar para tener más descanso”

Djole Simeunovic reconoció ayer que el objetivo del equipo es ganar mañana y “tener tiempo para descansar para la Final Four. Espero que podamos acabar el trabajo lo antes posible, y creo que somos mejor equipo”.