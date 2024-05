El Atlètic Lleida toma ventaja

Publicado por PAU OSORIO Verificado por Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida se impuso ayer por 1-0 al Vic en el partido de ida de las semifinales del play off de ascenso a Tercera RFEF con un solitario gol de Faganda, que terminó decantando la balanza a favor de los leridanos en un partido extremadamente igualado. De este modo, los locales consiguieron su primera victoria ante el Vic en toda la temporada, ya que los dos encuentros anteriores terminaron en empate a uno, y partirán con una mínima ventaja en el partido de vuelta que se disputará en el Hipòlit Planàs de Vic el próximo sábado a las 16.00.

El encuentro se inició con un gran ambiente en la grada, sobre todo, por parte de la afición visitante, que no dejó de animar a su equipo desde el calentamiento hasta el pitido final. En el terreno de juego, ambos conjuntos salieron con mucha precaución y repitiendo el patrón de los últimos partidos en los que se enfrentaron. El Atlètic Lleida dominando la posesión y el Vic buscando la calidad de sus atacantes y las transiciones rápidas. Precisamente, la primera ocasión del partido llegó por medio de Flavio, uno de los destacados del conjunto rojiblanco, que en el minuto 6 puso a prueba a Puiggròs con un disparo muy centrado. Tras esta ocasión, los visitantes empezaron a controlar la posesión, pero no pudieron superar la línea defensiva leridana, que se mostró muy sólida durante todo el encuentro.En el minuto 18, Bayona tuvo el primer acercamiento de los locales a la portería rival con un disparo que se fue desviado. A partir de aquí, los de Cappont monopolizaron la posesión, pero, al igual que su rival, fueron incapaces de generar buenas ocasiones y terminaron llegando al descanso con empate a cero (0-0).En la reanudación, el Vic puso en apuros a los locales en un par de llegadas, pero los de Bartolo consiguieron resistir. Con el discurrir de los minutos los de Cappont volvieron a controlar el ritmo del encuentro y estuvieron a punto de adelantarse en el 70, pero el cabezazo de Youssef se fue ligeramente desviado. Sin embargo, en el minuto 79, Faganda aprovechó un rechace dentro del área, después de un remate de Konu, para vencer al portero visitante y adelantar a los suyos en el partido y en la eliminatoria (1-0). En los últimos instantes, el Vic intentó empatar, pero Bartolo dio entrada a un tercer central para protegerse y sellar un triunfo importantísimo.

Bartolo: “Sabíamos que el pase de ronda se definiría en la vuelta”

Tras el partido, el técnico del Atlètic Lleida, Xavier Bartolo, declaró que “sabíamos de la dificultad del partido, al igual que, también sabíamos que la eliminatoria se acabaría definiendo en el Hipòlit Planàs. Aun así, esta victoria nos da una cierta ventaja de cara al partido de vuelta”. También, habló sobre la importancia de la defensa en el encuentro y aseguró que “pese a que ha habido fases donde hemos sido irregulares en defensa, al final somos el tercer equipo con menos derrotas de la Liga. Por lo tanto, hemos conseguido tener cierta estabilidad para no concederle puntos a los rivales”, añadió Bartolo.Finalmente, sobre el partido de vuelta dijo que “ahora toca celebrar esta victoria. Ellos están obligados a ganar en casa, así que esperamos un Vic fuerte y agresivo, que veremos si nos condiciona mucho o no. Sobre todo, esperamos un partido muy cerrado e igualado en el que me gustaría mantener la solidez defensiva de este partido, pero intentando mejorar la precisión en las acciones de ataque”, concluyó.

El Figueres se impone en el último minuto

En el otro partido de semifinales, el Figueres consiguió vencer al Horta por 2-1 con un gol de Arnau Teixidor en el último minuto. Los de Girona parirán con ventaja en el partido de vuelta, que se jugará el próximo sábado en casa del Horta. El ganador de esta eliminatoria deberá enfrentarse al Atlètic Lleida o el Vic en una final a doble partido.