Expertas en ascensos

El baloncesto es un deporte con una gran tradición en la capital de la Noguera y el primer equipo femenino del CB Balaguer ha vuelto a ponerlo en un lugar destacado. El Q2 Consultors CB Balaguer jugará la próxima temporada en Super Copa, la máxima categoría del baloncesto femenino catalán. Este equipo, acostumbrado a los ascensos, lo consiguió el domingo con el apoyo de su afición, que llenó el pabellón 1 d’Octubre, en una Fase Final que el equipo local dominó con autoridad. Este ascenso es el segundo consecutivo que logra el equipo y el cuarto en los últimos ocho años. En la temporada 2016-17 ascendió a Primera Catalana; en la 2019-20 lo hizo a Primera División estatal, aunque volvió a bajar un año después. En la 2022-23 subió a Copa Femenia y, ahora, a Super Copa.

El artífice de estos dos ascensos consecutivos es su entrenador, Jordi Caufapé, que este fin de semana veía cumplido un objetivo que no era el que se marcaron a principios de temporada. “Cuando subimos la temporada anterior nos quedamos con cuatro jugadoras”, explica. “Tuvimos que incorporar a seis nuevas, aunque la mayoría de ellas ya habían estado en el club en años anteriores. El objetivo era la permanencia en Copa, pero a medida que han ido pasando las jornadas y estábamos en lo alto, ya no descartamos el ascenso, que conseguimos en un pabellón lleno con nuestros aficionados. Hacía tiempo que no lo veía con tanto público. Y agradezco a la junta directiva porque nos ha dado todo el apoyo para conseguirlo”, añade.Actualmente, el CB Balaguer tiene 252 licencias federativas y trabaja con 22 equipos, de los que 11 son femeninos y 11 masculinos.Jordi Caufapé seguirá como entrenador del equipo la próxima temporada y está convencido de que con la actual plantilla es posible lograr la permanencia en Super Sopa, aunque no descarta hacer alguna incorporación que pueda darle un plus al equipo. Destaca también que “la buena relación que hay entre las jugadoras ha sido la clave para lograr este ascenso”.