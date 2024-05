Alexia Putellas asegura que se ve jugando “hasta los 37 o 38 años”

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La capitana del Barça Femení Alexia Putellas se ve jugando hasta los 37 o 38 años, quiere seguir disfrutando del fútbol y llevarse al límite a nivel físico y mental, por lo que se mostró encantada de haber renovado con el Barça hasta 2026. Alexia ha ganado un poker de títulos esta temporada con el Barça.

“He jugado muchos años porque amo mucho mi trabajo. Esta pasión me lleva a tener energía todos los días. Ahora tengo 30 años, que considero que todavía es una edad entre joven y madura para ser futbolista. Si tengo que decir un número, me gustaría llegar hasta los 37 o 38 años jugando. Evidentemente, no sabemos qué pasará, porque nunca se sabe”, dijo en una entrevista a Barça One.Ha renovado porque sigue sintiendo las ganas de entrenar y jugar al máximo nivel. “En el momento en que no lo sienta así, sé lo que significa vestir esta camiseta y levantaré la mano y haré un paso al lado. Mientras siga teniendo esta energía para llevarme al límite físicamente, pero también mentalmente, quiero ganar todos los partidos y todos los títulos”, reconoció.“Estoy en constante evolución, no me gusta quedarme estancada, me gusta reinventarme constantemente como persona y como profesional. Me encanta escuchar mucho de gente que sabe más que yo y aprender en ese sentido de todo, de fútbol, de la vida, de idiomas, de todo. Intento exprimir al máximo estos momentos, soy una esponja”, añadió la azulgrana.