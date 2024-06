Barça, Madrid, ja som aquí!

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

Lleida vuelve a ser de ACB y ayer la ciudadanía lo celebró por todo lo alto como hace 23 años de aquel primer histórico ascenso a la máxima categoría del baloncesto estatal. Medio millar de seguidores acompañaron la rúa del equipo desde el Barris Nord hasta la Paeria, donde más de 3.000 almas avisaron a Barça y Madrid de que.. “el Lleida ja està aquí!”

La referencia a Barça y Madrid no pudo faltar ayer en las celebraciones por el segundo ascenso a la Liga ACB que consigue un equipo de Lleida en 23 años. Primero lo logró el Lleida Bàsquetbol en 2001 y el pasado domingo revivió la historia un ICG Força Lleida pletórico, que borró de la pista a Estudiantes para plantarse en la mejor Liga de Europa 19 años después, un hito histórico que bien merecía una celebración acorde con la gesta y que festejaron ayer más de 3.000 aficionados al son de cánticos de “Som ACB, som ACB” y el que ya se puso de moda hace 23 años, “Barça, Madrid, el Lleida ja està aquí!” y que el propio Gerard Encuentra, uno de los principales artífices de la proeza, lanzó desde el balcón de la Paeria.

La rúa de los campeones de la Final Four arrancó con 25 minutos de retraso desde el pabellón Barris Nord, que la próxima temporada verá remodelada por fin la pista de juego que se estrenó precisamente con el debut del entonces Caprabo Lleida en la ACB. El bus turístico se quedó pequeño para albergar a tanta gente, entre entrenadores, jugadores, directivos, familiares y personal del club. Medio millar de seguidores se congregaron en las escaleras del Barris Nord para recibir a los héroes del Madrid Arena, que fueron subiendo a cuentagotas. El último fue Kenny Hasbrouck y poco después el bus, escoltado por dos furgonetas de los Mossos, se puso en marcha con todos los aficionados detrás al son de la música y del himno que ya se ha hecho oficial del club. Las prisas hicieron que el conductor pusiera una velocidad nada acorde con la que llevaban los aficionados que iban en el séquito, y más de uno se lo reprochó, logrando que aminorara la marcha. La primera parada fue frente al edificio de la Diputación, donde les esperaban cerca de 1.500 aficionados. Jugadores y directivos fueron recibidos por el presidente de la corporación, Joan Talarn, y todos fueron directos al balcón para saludar a la afición. Talarn, que vivió el ascenso en directo en el Madrid Arena, fue quien tomó primero la palabra y destacó la gesta hecha por el Força Lleida y a su afición. “Sois el sexto jugador, y sin vosotros esto no hubiera sido posible”, señaló. Luego le tocó el turno al presidente del club, Albert Aliaga, que afirmó: “somos ACB, sois ACB, sois cojonudos, sois los mejores, esto lo habéis ganado vosotros”, enseñando la ensaladera que recibieron por el título. Los parlamentos los cerró Gerard Encuentra con un escueto: “teníamos una afición ACB y ahora tenemos un equipo ACB, gracias a todos, visca Lleida y visca Catalunya”.La comitiva volvió a subirse al bus y entre bengalas y confetis reanudó la marcha hasta la Paeria, donde le esperaba el grueso de la afición, más de 3.000. Después de los parlamentos protocolarios en la sala de plenos, los protagonistas fueron saliendo uno a uno al balcón como si de un partido se tratara, con el speaker del Barris Nord como maestro de ceremonias. La fiesta se desató cuando Encuentra se arrancó con el “Barça, Madrid, el Lleida ja està aquí” que entonaron los seguidores y el himno del Barris que empezó tarareando el capitán David Cuéllar y que prosiguieron los fans. Uno a uno todos los jugadores fueron pasándose el micro para dirigir algunas palabras a la afición congregada, que no paró de cantar. La comitiva volvió a subir al bus y, pese a que no estaba en el plan previsto, prosiguió su recorrido por las calles de la ciudad para acabar pasadas las nueve de la noche en el Barris Nord, que vuelve a ser de ACB 19 años después.

«Hay que ser capaces de mantenernos»

El presidente de la Diputación, Joan Talarn, destacó durante su parlamento el éxito logrado por un equipo, dijo, que “sentimos nuestro” y al que “vamos a apoyar” para que “pueda mantenerse muchos años. “Estoy seguro de que estaremos muchos años porque es el lugar que nos tocaLa ciudad se ha volcado porque es un equipo que lo sentimos muy nuestro, y esto lo podemos ver cada quince días en el Barris Nord, donde a partir de la próxima temporada acudirá más gente. La clave ha sido la afición, y todos lo sabemos, y se merecía este homenaje”, señaló el presidente provincial, que confirmó que la Diputación estará apoyando el proyecto. “Habrá colaboración para que sea fácil estar en la ACB, para ayudar a que el nombre de Lleida esté en boca de todos”. Talarn explicó que “ya tenemos una aportación extraordinaria fijada para cuando algún equipo asciende de categoría, pero en este caso también le ayudaremos con una aportación para que puedan hacer frente a los dos millones de euros que deben pagar durante 4 años. Nosotros ayudaremos aportando una parte para que sea posible.Tenemos que ser capaces de mantenernos y la Diputación estará ahí porque tienen un proyecto serio y creo que estaremos muchos años”, aseguró.

«Toda la ciudad tiene que volcarse»

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, aseguró que la Paeria respaldará al Força Lleida en su salto a la Liga ACB pero incidió en que debe ser un trabajo de todos, no solo de las instituciones. “Es toda la ciudad la que se tiene que volcar en el proyecto, porque es el proyecto estrella del mundo del deporte en la ciudad y el que nos posiciona en el mundo, y por tanto pido y apelo a este compromiso con el proyecto del Força Lleida y, especialmente, al mundo de las empresas para que sigan apoyando porque es un proyecto serio y de futuro. Este ascenso es más que un hito deportivo, es una inyección de autoestima para la ciudad”, señaló Larrosa, que ya durante su discurso pidió el respaldo empresarial. “He querido poner a los patrocinadores en un compromiso, de forma transparente y honesta, para decirles que este equipo les necesita el año que viene. Todos haremos el esfuerzo, todos doblaremos el esfuerzo, y también lo tienen que hacer los patrocinadores, no podemos ir con un presupuesto para competir como uno más, tenemos que ir con un presupuesto para resistir y, sobre todo, para dar el golpe el año que viene en la ACB”, dijo Fèlix Larrosa después de los parlamentos, en los que enumeró uno a uno todos los lugares de procedencia de los jugadores.

«Haremos un proyecto ACB ambicioso»

Era de los pocos que antes incluso de viajar a Madrid para afrontar la Final Four tenía claro que el ascenso sería una realidad, como así fue. Ahora empieza el trabajo duro, sobre todo buscando apoyos para cubrir un presupuesto que se prevé de unos 3,5 millones, más un aval de 2,4 a pagar en cuatro años, algo que Albert Aliaga, presidente del Força Lleida, ve factible siempre que haya apoyos. “Solos no lo vamos a hacer”, dijo durante la recepción en la Paeria. “No fallaremos a la afición ni a Lleida. Haremos un proyecto ACB ambicioso, pero conscientes de quiénes somos y con los pies en el suelo”, aseveró.Aliaga destacó sobre todo el respaldo de la afición y puso en valor el haber recuperado la ilusión en una afición que se había perdido. “La pelota entrará o no, y está claro que para que entre debes tener buenos entrenadores y jugadores, pero lo más importante de todo es que hemos recuperado la masa social. Hemos tenido que picar mucha piedra porque se había perdido mucha gente por el camino, y más que la cantidad que tenemos es la calidad, con gente muy joven. Somos la envidia del resto de aficiones y el ambiente que se vive en el Barris Nord no tiene precio”, dijo Aliaga, que espera tener entre 4.000 y 4.500 abonados la próxima campaña. “Es lo que toca. Si somos ACB lo tenemos que demostrar todos”, afirmó.El presidente del Força Lleida también destacó que “llevamos dos años recuperando mucho tejido empresarial y mucha masa social y esto nos hace más potentes. Ahora sí que tenemos que dar este paso adelante porque la propia competición te obliga, por los mínimos que debes cumplir, por los derechos de televisión, la publicidad. Estoy convencido de que, al igual que Paeria y Diputación, que ya han dicho que están con nosotros, las empresas seguro que también lo estarán”.

Primeras peticiones para renovar el abono

Muchos abonados del ICG Força Lleida ya están deseando que empiece la temporada y ver a su equipo debutando en ACB. La fiebre ya se ha desatado, como prueba que un gran número de abonados se dirigieron ayer al club vía correo electrónico pidiendo información sobre los abonos de la próxima temporada y algunos, incluso mostraron su disconformidad por no poderlo renovar ya. Y eso que el club todavía no ha presentado la campaña de abonados y, ni tan siquiera ha fijado los precios, que a buen seguro tendrán un importante incremento, dada la categoría en la que militará la próxima temporada.

El portugués Brito habló en catalán

Uno de los protagonistas de las celebraciones fue el portugués Diogo Brito, que sorprendió a todos atreviéndose con unas palabras en catalán durante los parlamentos en el balcón del ayuntamiento: “Afició, això és per vosaltres”, dijo el alero luso ante una afición entregada, para acabar con un “Visca Lleida, i visca Catalunya!” que arrancó una ovación. Otro de los más queridos fue Jaume Lobo, que en este play off y Final Four fue de los más destacados del equipo. Eso no pasó desapercibido entre los seguidores, que pidieron al escolta barcelonés que se quedara.