Nico Williams y Lamine Yamal disfrutan alejados de la presión todo lo que están viviendo en la Eurocopa 2024, convertidos en grandes sensaciones del torneo con España con 21 y 16 años, respectivamente, pero demostrando tener los pies en el suelo al afirmar que pese a que sienten que todos están pendiente de ellos, la “fortaleza es el equipo”.

“Mucha gente está pendiente de nosotros, pero sabemos que nuestra fortaleza es el equipo. No solo lo individual”, asegura Nico Williams desde dentro de la concentración de la selección española, donde pasa muchas horas con Lamine Yamal, inseparables. “Lo bueno de la Eurocopa es que acabas un partido y a los cuatro días tienes otro, solo piensas en fútbol. Y, al final, tenemos capitanes que no te dejan venirte arriba porque te ponen recto”, añade Yamal desvelando como los líderes del vestuario impiden que se les suba el éxito a la cabeza.Nico y Lamine son la alegría del grupo y dos de las claves que han vuelto a enganchar al país con la selección española. Su imagen jugándose a piedra, papel o tijera una botella de agua al final del partido de octavos ante Georgia ha recorrido el mundo. “Faltaba poco de la botella que tenía yo en la mano y le estaba contando algo, me cogió la botella y le dije, ¿qué haces”. Nos lo jugamos a piedra, papel o tijera, ganó, y el iluminado bebió y escupió el agua”, recordó Lamine.Es una práctica que suelen hacer en su día a día, aunque no la llevan al terreno de juego. “Para el postre me da pereza levantarme a por el zumo de naranja y lo echamos a suertes”, desvela Nico. Juntos protagonizaron un baile en el partido ante Georgia que aseguran les salió natural, aunque se pasan el día realizando cosas que ven en TikTok. “Nos salió natural. Lo hablamos en el autobús antes del partido, hicimos un baile que espero que le haya gustado a la gente”, concluyen.

“España es un equipo pequeño e inexperto”

El exguardameta de la selección alemana Jens Lehmann aseguró ayer que España, rival de los germanos este viernes en los cuartos de final de la Eurocopa 2024, es un equipo “pequeño e inexperto”, aunque reconoció que “en términos de calidad” es “incluso mejor” que Alemania. “En términos de calidad, quizás sean incluso un poco mejores que nosotros. Pero son demasiado pequeños en altura y tienen muy poca experiencia”, declaró el exguardameta, de 54 años.

Multa al hombre que trepó en un estadio

El hombre encapuchado que trepó por las vigas bajo el techo del Signal Iduna Park de Dortmund (Alemania), y que retrasó el inicio de la segunda mitad del partido de octavos de final de la Eurocopa entre Alemania y Dinamarca se arriesga ahora a pagar los costes de la operación policial que desencadenó. Así, el hombre podría enfrentarse a una multa de hasta 50.000 euros.

Musiala y Gakpo, máximos goleadores

El alemán Jamal Musiala y el neerlandés Cody Gakpo irrumpen en los cuartos de final de la Eurocopa 2024 como los máximos goleadores, con tres tantos, igualados con el eslovaco Ivan Schranz y el georgiano Georges Mikautadze, ambos ya eliminados.

El portero de Portugal no está en venta

El presidente del Oporto, André Villas-Boas aseguró ayer que el club no tiene “ningún interés” en vender a su portero Diogo Costa, el nuevo héroe de Portugal tras la exhibición que protagonizó este lunes en la Eurocopa de Alemania 2024, tras parar los tres primeros lanzamientos a Eslovenia en la tanda final de penaltis.

El francés Coman asiste al nacimiento de su hijo

El extremo francés Kingsley Coman ha dejado momentáneamente la selección francesa y la Eurocopa 2024 para estar con su pareja, que está a punto de dar a luz a su cuarto hijo. El próximo partido de Francia es contra Portugal, el viernes en Hamburgo.

La selección entrena sin ningún lesionado entre los 26 jugadores

Lamine Yamal, Nico Williams y Fabián Ruiz se ausentaron del entrenamiento de la selección española, a tres días del duelo de cuartos de final de la Eurocopa 2024 ante Alemania, mientras que Aymeric Laporte se ejercitó al margen del grupo con una suave carrera antes de retirarse. La imagen fue llamativa, por la ausencia de tres de los jugadores que más están brillando en la selección española, pero según informaron fuentes de la Federación, no hay ningún lesionado entre los 26 internacionales y el seleccionador Luis de la Fuente cuida al detalle el estado físico de sus jugadores.