Desde Lleida a Camboya

El leridano Sergi Puertas Gallart (Artesa de Lleida, 12-7-1993) será la próxima temporada el preparador físico del PKR Svay Rieng FC, equipo de la Primera división de Camboya al que su entrenador, el egarense afincado en Lleida Pep Muñoz, ha hecho esta pasada campaña campeón de la Liga y de la Copa camboyana. Puertas ha estado trabajando estas cinco últimas temporadas en el fútbol base del Espanyol, club al que llegó con 26 años. En este pasado ejercicio estuvo en el equipo Juvenil, que ganó la Copa Catalunya.

“Espero seguir creciendo como profesional y como persona. Conocer nuevas culturas y nuevos contextos favorece ser mejor en el futuro”, explica a SEGRE este joven técnico, licenciado en INEFC y con un Master en Alto Rendimiendo Deportivo en la Escuela Universitaria del Real Madrid. Añade que “además, el hecho de poder compartir el día a día con Pep Muñoz y con grandes profesionales del fútbol es una gran motivación para intentar dar mi mejor versión”. Antes de fichar por el Espanyol dio sus primeros pasos profesionales en el Lleida Esportiu.Puertas añade que “no negaré que el cambio cultural y la distancia me dan mucho respeto. Personalmente, implica dejar lejos a las personas que quiero y trasladar todos mis hábitos desde Catalunya a Camboya. A nivel profesional, en el Espanyol estaba muy bien, pero he considerado que había llegado el momento de hacer un cambio”, valora.Afronta el reto con ilusión: “Estoy muy feliz, con muchas ganas de empezar esta nueva etapa y dar este salto profesional. Es un honor y me siento muy afortunado por la oportunidad que me brinda el fútbol, y más con Pep Muñoz, que me ha ayudado mucho para dar este salto”, añade.Sobre qué puede aportar a un equipo campeón explica que “considero que la palabra que más me define es pasión, juntamente con trabajo, ambición e ilusión. También llego con una buena experiencia tras haber estado en una estructura profesional como la del Espanyol”.