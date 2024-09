Márquez vuelve a lo más alto

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Marc Márquez (Ducati) se reencontró ayer con la victoria en una carrera de MotoGP al imponerse con autoridad en el esprint del Gran Premio de Aragón. El leridano triunfó casi tres años después de que lo lograra por última vez, en octubre de 2021, en el Gran Premio de Emilia Romagna, y habiendo conseguido hasta 5 segundas posiciones en esprints. Fue su primera victoria en la llamada ‘carrera corta’, que dominó de principio a fin para lograr una cómoda ventaja respecto a Jorge Martín (Ducati) y Pedro Acosta (KTM). Martín es el nuevo líder del Mundial, con 3 puntos de ventaja sobre Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), que fue noveno. Mientras, Àlex Márquez (Ducati) rozó el podio y terminó en la cuarta posición.

No falló Marc Márquez en la salida, partió como una exhalación para ponerse líder desde los primeros metros, mientras que la moto de Bagnaia se cruzó en medio de la pista. El piloto leridano tiró con fuerza y en el segundo parcial tenía 6 décimas de ventaja sobre Martín. El ocho veces campeón del mundo dejó claro que no quería sorpresas y forzó el ritmo para intentar conseguir su primera victoria después de más de 1.000 días, aunque fuera en un esprint. Con Marc Márquez como líder, Martín se fue consolidando en la segunda posición, por delante de Acosta, un trío que comenzó a poner distancia respecto al resto del grupo principal, en el que Bagnaia era cuarto, pero sin dar muestras de poder seguir a la cabeza. Márquez se mantuvo firme en el liderato, secundado por Martín y Acosta, mientras que Bagnaia dio muestras de no poder mantener el ritmo y en la cuarta vuelta, tras cometer un error de trazada, se vio superado por el leridano Àlex Márquez y Miguel Oliveira (Aprilia), con Brad Binder (KTM) pegado. Binder logró su objetivo en la sexta vuelta y relegó al vigente campeón a la séptima posición. La carrera estaba sentenciada, con un Marc Márquez líder en solitario, por delante de Martín y Acosta, y un Bagnaia que paulatinamente fue perdiendo posiciones hasta acabar noveno.Marc Márquez también firmó la ‘pole’ en MotorLand, la segunda de la temporada para el piloto de Cervera. Márquez se impuso con autoridad a todos sus rivales en unas condiciones muy cambiantes a consecuencia de la lluvia, pero que le permitieron hacer un mejor tiempo de 1:46.766 con el que aventajó en más de 8 décimas a sus inmediatos perseguidores, Pedro Acosta, Francesco ‘Pecco’ Bagnaia y Jorge Martín. Mientras, Àlex Márquez firmó el quinto mejor crono de los pilotos de MotoGP. La última vez que Marc Márquez firmó la ‘pole’, en el Gran Premio de España, acabó segundo, por detrás de Bagnaia. Mientras, el brasileño Diogo Moreira (Kalex), que reside en Alcarràs, firmó el segundo mejor tiempo en la categoría de Moto2, solo por detrás de Dixon (Kalex).

“Bienvenido sea volver a contar con la presión de ser el favorito”

“Es un poco extraño porque lo celebras pero no, porque el domingo es el día importante. Pero me quedo con lo que dice el equipo, que es un paso más en esta evolución. Hemos hecho un gran sábado, un fin de semana perfecto y toca rematarlo. He tenido un aviso en la curva 1 y en la 12 de la primera vuelta que me ha hecho estar más alerta”, dijo Marc Márquez tras la victoria. “Sí que parece ser una carrera que solo puedo perder y tengo que saber gestionar la presión. Bienvenido problema poder ser el favorito. Es algo que hacía tiempo que no tenía”, añadió. “Al final me gustaría estar en la posición de Bagnaia, que va bien en todos lados y sufre en una carrera”, sentenció sobre sus opciones en el Mundial de MotoGP.