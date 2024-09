Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

España, la vigente campeona del mundo de la categoría, derrotó por 1-0 a Estados Unidos, que ganó el título tres veces pero no supo descifrar a su rival en el debut de ambas en el Grupo C del Mundial Sub-20 Femenino de fútbol que se disputa en Colombia. El gol español fue anotado por Olaya Enrique en el minuto 8. La leridana Ona Baradad no jugó en este encuentro.