El Alpicat cede ante un Noia mucho más efectivo

El Lleida.net Alpicat acudió a Sant Sadurní con los once jugadores que tiene en la plantilla.

El Lleida.net HC Alpicat encajó ayer la tercera derrota de la pretemporada en su visita a la pista del Noia Freixenet (7-3), en un partido en el que la efectividad de uno y otro equipo acabó decantando la balanza.

Los leridanos, que no pudieron contar con su técnico, Jordi Expósito, que está en el Mundial con la selección española femenina, se rehicieron del 1-0 anotado por Bargalló de penalti gracias a un tanto de Iago Vázquez, pero no pudieron evitar que los locales llegaran al descanso con una ventaja de 3-1 tras los goles del exlistado Xavi Aragonès y Salvadó, y después de que Miquel Serret errara una directa. En la segunda mitad, el Noia fue mucho más efectivo ante un Alpicat que llegó a tercer cinco oportunidades muy claras que no aprovechó. El próximo amistoso será el sábado en casa ante el Coutras francés.

La selección española femenina atropelló ayer a Francia (8-2) en los cuartos de final del Mundial de hockey sobre patines que se disputa en Novara (Italia), y hoy se medirá en semifinales a Argentina, plagada de jugadoras y exjugadoras del Vila-sana que goleó a Chile (8-0).

La capitana Anna Casarramona y la leridana Victòria Porta, ambas con un triplete, lideraron al combinado dirigido por Sergi Macià, que abrumó a su oponente con una presión incansable en toda la pista, imprimiendo un ritmo rápido al juego y exhibiendo su pegada demoledora.Francia, colista del Grupo A con pleno de derrotas, parecía un adversario asequible para España, que no se relajó y encarriló el triunfo por la vía rápida con tres goles en los primeros siete minutos. El equipo dirigido por Macià amplió distancias (5-0) y el tanto galo en una acción asilada quedó en anécdota, puesto que España reanudó su dominio tras el descanso con tantos de Porta y Florenza que ya dejaron el billete para semifinales asegurado.

España, a semifinales con ‘hat trick’ de Victòria Porta