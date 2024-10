Espílez, campeón catalán de recorridos de tiro

El tirador leridano Iván Espílez ha revalidado este fin de semana su título de campeón de Catalunya de recorridos de tiro, en la categoría Open, una modalidad que domina con solvencia, como demuestra el hecho de que la ha ganado de forma consecutiva en sus últimas doce ediciones –desde 2012 a 2024, teniendo en cuenta de que en 2020 no se disputó–. Además, en 2010 y 2011 fue subcampeón y también ganó en 2008 y 2009, por lo que ha ganado 14 de las últimas 16 ediciones. Es también el actual campeón de España, título que defenderá en Granada del 24 a 27 de este mes y que ha ganado tres veces.

“Es una competición a la que le tengo cariño, se me da bien y me la tomo cada año con mucha motivación”, explica. Aañade que “una racha de un deportista que gane un título tantas veces consevutivas solo la recuerdo en el piloto de trial Toni Bou”. La modalidad de recorridos de tiro es una prueba que combina la velocidad con la puntería en los disparos a unas siluetas que cambian de posición en cada ejercicio. “Se trata de hacer la máxima puntuación en el menor tiempo posible”, explica. Consta de cuatro categorías, Open, Stándar, Producción y Clásica. “Este año no la he preparado mucho porque dedicamos mucho tiempo a preparar los Juegos con Berta Segura”, indicó.