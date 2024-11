Bagnaia aplaza el desenlace

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati) sumó ayer su décima victoria de la temporada al ganar en el Gran Premio de Malasia de MotoGP, aplazando el desenlace del Mundial, que continúa liderando Jorge Martín (Ducati), con 24 puntos de margen. El madrileño fue segundo, por delante de Enea Bastianini (Ducati), que redujo su desventaja respecto a Marc Márquez (Ducati), que se fue al suelo. El leridano pudo recuperar la marcha y terminar duodécimo, salvando la tercera plaza en la general del Mundial. Mientras, su hermano Àlex (Ducati) firmó una meritoria cuarta posición.

Bagnaia no se dejó sorprender por Martín y tomó el liderato de la prueba desde la primera curva, y poco después, en la segunda, se fueron al suelo Fabio Quartararo (Yamaha), Jack Miller (KTM) y Brad Binder (KTM). El impacto de Miller y Binder resultó muy fuerte y el australiano quedó tendido en el suelo, en mitad de la pista, lo que obligó a mostrar la bandera roja para que el piloto pudiera ser atendido por el equipo médico. Mientras el francés y el surafricano pudieron abandonar la pista por su propio pie, Miller lo hizo en la ambulancia. Quartararo y Binder pudieron regresar a sus boxes y retomar la carrera, que se disputaría a 19 vueltas con la misma formación. En la segunda salida, por el procedimiento rápido, Binder se probó pero decidió retirarse, casi en el mismo momento en que Miller salía del centro médico por su propio pie, pero para ir a otro centro médico a completar un examen más intenso, y con el resto de pilotos completando la preceptiva vuelta de calentamiento. A Martín se le levantó en exceso la rueda delantera y eso permitió a Bagnaia colocarse líder, aunque con el madrileño pegado a su rebufo, con Marc Márquez tercero. Una vez más, en la curva 14, Martín superó a Bagnaia, aunque se ‘coló’ algo en la curva 15 para completar el giro inicial líder. Pero poco después Bagnaia le superó y entre ambos se estableció un duelo espectacular con intentos de adelantamiento casi a cada oportunidad de la que disfrutaron y con Marc Márquez como espectador de lujo.Segunda vuelta y en la misma curva 14 Martín superó a ‘Pecco’, pero en la enlazada de las curvas 1 y 2 el italiano le volvió a adelantar y el madrileño se la devolvió nuevamente en la 4. Una auténtica locura de adelantamientos en la que ninguno de los dos aspirantes al título cedió un metro a su rival. La pelea entre Bagnaia y Martín fue espectacular, con Márquez como el único que consiguió aguantar el impresionante ritmo que ambos impusieron en cabeza, ya con Franco Morbidelli (Ducati) más atrás. Vueltas tras vuelta desde que se situó líder, Bagnaia marcó varias vueltas rápidas para abrir un pequeño hueco respecto a Martín, que se consolidó en la segunda posición. Bagnaia estaba obligado a ganar la carrera y con esa convicción tiró hacia adelante, mientras que Martín lo intentó en las primeras vueltas y al ver que su rival no iba a ceder un ápice, optó por consolidarse en la segunda posición. Morbidelli se fue por los suelos en la curva 9 de la octava vuelta y poco después, en la curva 15, quien también tuvo un percance fue Marc Márquez, que regresó a la pista en la decimoséptima posición. Bagnaia y Martín se habían quedado solos en cabeza de carrera, ahora con Bastianini en la tercera posición, seguido de Àlex Márquez (Ducati), Pedro Acosta (KTM) y Quartararo. No hubo cambios, con un Bagnaia que acabó venciendo por décima vez en la temporada, aplazando la consecución del título de Martín hasta la última cita de la temporada. En la tercera posición aguantó Bastianini, por delante de Àlex Márquez, que frenó todos los intentos de Acosta de superarlo.

Tras la cancelación de la prueba en Cheste, la última cita del Mundial será en el Circuit de Montmeló

La temporada de MotoGP se cerrará en el Circuit de Barcelona-Catalunya, alternativa después de la cancelación del GP de la Comunitat Valenciana por las consecuencias sufridas por la DANA, y será en la fecha en la que estaban programadas las carreras de Cheste, el fin de semana del 15 al 17. Los team manager se reunieron en las oficinas del circuito de Sepang con Dorna, promotor del campeonato, donde se les comunicó la decisión. “Catalunya es la mejor ubicación posible. Será siempre por Valencia, intentaremos ayudar lo máximo a la situación que se está viviendo”, manifestó ayer Carlos Ezpeleta, director deportivo de MotoGP.

“Cuando te relajas terminan pasando estas cosas”

“Es el día que mejor me sentía, sobre todo más calmado. Tenía muy claro cuál era mi posición, que era esa tercera o cuarta posición. Al pasar por la línea de meta en la vuelta anterior he visto a Bastianini a más de 2.5 segundos y digo ‘bueno, ahora ya toca gestionar con el cuarto’. Pero bueno, las motos tienen esto, a veces cuando te relajas un ‘pelín’ te caes. Por eso hemos podido coger la moto otra vez y acabar en esa duodécima posición. Que sí, tapa un poquito el error, pero hemos cometido un error”, señaló Marc Márquez tras salvar la tercera posición en la general del Mundial. “He pagado caro el billete en primera fila, porque luego me he acabado cayendo. Pero sí ha sido una batalla que esperaba por parte de Pecco, pero no me esperaba un Martín tan agresivo. Es lo que tiene cuando te estás jugando un Mundial, que han sacado los dos lo mejor de ellos”, añadió.Por su parte, Àlex Márquez señaló que “hemos conseguido unos puntos importantes y hemos recuperado la confianza, las sensaciones que nos faltaban en las últimas carreras. No ha sido una carrera fácil, porque teníamos que mantener la concentración después de la bandera roja y no me encontraba demasiado bien debido a un resfriado que me impidió dormir bien. Tengo que dar las gracias al equipo porque me han apoyado mucho y tenemos que disfrutar de este momento ahora que hemos vuelto a nuestro nivel.”

Moreira es décimo en Moto2 y Alonso sigue batiendo registros

El brasileño Diogo Moreira (Kalex), que reside en Alcarràs, fue décimo en la prueba de Moto2, en la que se impuso el italiano Celestino Vietti (Kalex), por delante de Jorge Navarro (Kalex) e Izan Guevara (Kalex), que firmó su primer podio en la categoría tras beneficiarse de la confusión de Jake Dixon (Kalex) en la última vuelta. Mientras, el colombiano David Alonso (CFMoto), desde hace semanas campeón de Moto3, selló su triunfo 13 de la temporada, cifra que ningún piloto había alcanzado en la categoría ligera. Alonso, nacido en Madrid y que rindió homenaje a las víctimas de la DANA ondeando una bandera de la Comunitat Valenciana, es además el primer piloto en encadenar 6 victorias consecutivas de la clase ‘pequeña’ desde Valentino Rossi en 1997.