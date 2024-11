El Alpicat cae goleado en la pista del Barça

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Lleida.net Alpicat saldó con derrota (6-2) su visita histórica al Palau, donde el Barcelona mostró su condición de favorito a revalidar el título de la OK Liga, aunque los leridanos también merecieron un mayor premio. Sin embargo, la calidad de los jugadores azulgranas y su mayor efectividad de cara a la portería rival desequilibraron una balanza que los árbitros no se esmeraron mucho en nivelar.

El Alpicat tenía poco que perder ayer y fue consciente de ello desde los primeros compases del encuentro, que arrancó con una primera ocasión para Álvarez y la intervención de un gran Xavier Bosch. El escaso público del Palau, con numerosa representación leridana, esperaba el primer gol del Barça en cuestión de segundos, pero el que llegó fue el sorprendente 0-1 para el Alpicat. Marc Vázquez finalizó un contragolpe levantando la bola ante Chencho Fernández e inauguró el marcador.

Los jugadores del Alpicat celebraron el tanto con el grupo de aficionados en la grada, mientras los del Barça entendieron que no podían relajarse ante el colista de la OK Liga. Tomaron nota, ya que pasaron 39 segundos hasta que llegó el gol del empate, obra de Grau. En una jugada personal, el azulgrana estableció el empate (1-1). El Alpicat volvió a la realidad y siguió intentándolo, ante un Barça que continuó buscando su espacio sobre el parquet. Apenas un minuto más tarde del empate, 54 segundos, llegó el tanto de la remontada de los azulgranas. Font se hizo con la bola en el centro de la pista, condujo hacia la frontal y probó con un disparo que desvió Miquel Serret para el 2-1. En menos de dos minutos, el Barça le daba la vuelta al marcador.

El inicio del encuentro estuvo cargado de emoción, con constantes ocasiones, y el Barça terminó de decantar la balanza en el minuto 7. Marc Vázquez cometió falta sobre Sergi Aragonès en un contragolpe, cuando el azulgrana ya había soltado la bola, y los árbitros no dudaron en señalar falta y mostrar la amonestación al jugador del Alpicat. Font se encargó de lanzar la falta directa. Primero amagó con lanzar por la izquierda, elevó la bola y batió a Bosch por la derecha (3-1). Cuatro goles en poco más de 6 minutos.

Debido a los tres goles en contra, Sito Expósito no tuvo más remedio que consumir su primer tiempo muerto, para intentar que sus jugadores regresara a una pelea ajustada. El Barça mantuvo un ritmo alto, con un Bosch que pudo despejar todos los intentos, y en el minuto 10 llegó la ocasión del Alpicat para reducir diferencias. Pablito Álvarez golpeó en la mano a Miquel Serret y el azulgrana fue amonestado. Munné se encargó de lanzar la falta directa, pero Fernández la detuvo. Poco después, Ballestero puso a prueba al portero azulgrana en un par de ocasiones. Y en el minuto 13, los árbitros amonestaron a Llorca, que golpeó a Oriol Llenas en el centro de la pista. Esta vez fue Joan Ramon Serret quien se encargó de lanzar la falta directa, que volvió a desbaratar Fernández, muy seguro bajo palos. El premio a la insistencia llegó en el minuto 17, cuando Ballestero anotó un golazo tras la recuperación de Joan Ramon Serret y la asistencia de Llenas (3-2).

El Alpicat volvió a meterse en el partido e incluso tuvo ocasiones para empatar, pero recibió un doloroso golpe con el 4-2 de Pascual cuando restaban solo 13 segundos para el descanso. Los dos goles se le hicieron un mundo al Alpicat en un segundo tiempo en el que bajó el ritmo.

Sin embargo, Munné, uno de los más destacados, tuvo la ocasión de recortar diferencias, antes de que llegara la sentencia del Barça, con el quinto tanto. La décima falta del Alpicat se tradujo en una falta directa que Álvarez se encargó de transformar en el 5-2 en el minuto 35. Poco después Llorca cerró la goleada al culminar un contragolpe. A pesar del 6-2, el Alpicat no paró de intentarlo. Llenas y Munné fueron los jugadores más insistentes ante un Chencho Fernández que no quiso ninguna bola más dentro de su portería. El tiempo fue corriendo a favor de un Barça que ya tenía la mente puesta en su próximo compromiso, mientras que el Alpicat siguió insistiendo con poco acierto. Sin embargo, dejó una buena imagen de cara a sus próximos compromisos, en los que buscará salir de la zona baja de la clasificación.

“Nos tenemos que quedar con las buenas sensaciones”

Jordi ‘Sito’ Expósito señaló después del partido que “más allá del resultado, hemos hecho un partido muy serio, incomodando al Barça, adelantándonos en el marcador. Después del 3-1, hemos sido capaces de volver a crecer y de volver a poner a este rival en problemas. Un error puntual ha permitido a los locales irse al descanso con dos goles de ventaja. Pero, insisto, hemos tenido dos acciones a bola parada que hemos fallado. La diferencia es que ellos han estado más acertados en esta faceta. Creo que en la primera mitad no se ha visto un Alpicat inferior al Barça”, añadió. Sobre la segunda mitad, Expósito dijo que “hemos sido capaces de generar ocasiones pero no las hemos convertido y ellos sí que lo han conseguido. El Barça sí nos ha dominado en algunas fases, especialmente con el quinto y el sexto, incluso podía haber marcado alguno más”.

El entrenador del Alpicat manifestó que “nos tenemos que quedar con las buenas sensaciones. El partido contra el Llista fue bueno y contra el Barça ha sido mejor. Hemos sido capaces de mantener la tensión defensiva que nos hacía falta para competir en el Palau. Creo que el equipo sale reforzado de cara a lo que nos viene en el calendario. Nos quedan cuatro partidos antes de Navidad y el equipo está preparado para afrontar este mes de competición, que es muy importante para nosotros, ya que puede ser clave para sumar los puntos necesarios para salir de la zona más baja de la clasificación”. En resumen, Expósito señaló que “el resultado no nos gusta, porque no nos gusta perder, pero nos tenemos que quedar con este Alpicat valiente y combativo, que ha incomodado al Barça y que en algunas fases ha podido importunarle. Creo que en estos próximos partidos podremos ver al Alpicat que queremos ser durante la temporada histórica en la OK Liga”, añadió el técnico.