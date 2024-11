Vila-sana cede los primeros puntos de la temporada al perder ante un Fraga más certero

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Club Patí Vila-sana, que venía con un pleno de victorias en la OK Liga, cedió ayer los primeros puntos de la temporada al perder en casa ante el Fraga (1-2), en un partido en el que le condenó su alarmante falta de efectividad en ataque. El equipo que dirige Lluís Rodero dominó más y gozó de más y mejores ocasiones, pero acabó perdiendo por su nulo acierto ofensivo, sobre todo desde el punto de penalti, errando hasta tres lanzamientos por parte de Victòria Porta, Luchi Agudo y Flor Felamini. Con este resultado las leridanas no pudieron vengar la derrota sufrida ante el Fraga en la final de la Champions y ceden el liderato en solitario al Telecable Gijón.

El partido comenzó con el Vila-sana muy intenso y encerrando por completo al Fraga en su parcela. Las de Lluís Rodero encadenaban una ocasión tras otra, sobre todo de Luchi Agudo, que por tres veces probó el disparo, pero no pudo batir a su excompañera Anna Ferrer, que volvió a ser una muralla. Las del Pla estaban desarbolando al equipo del leridano Jordi Capdevila, que siempre llegaba tarde a las acciones y eso hizo que se cargara con cinco faltas a los seis minutos. Pero les seguía faltando efectividad, como ya le ocurrió el miércoles en Bigues i Riells. El que sí la tuvo fue un Fraga que poco a poco fue sacándose el dominio de encima y en el ecuador del primer tiempo se encontró con una falta directa regalada, después de que Gime Gómez resbalara y se llevara por delante a González, una acción que le costó la exclusión y la consiguiente jugada a bola parada que Julieta Fernández, otra ex del Vila-sana, desperdició. Pero la argentina enmendó en parte su error medio minuto después forzando una jugada que Sanjurjo aprovechó para poner por delante a su equipo, un resultado que no hacía justicia a lo que se estaba viendo.

El cuadro leridano reaccionó de inmediato y Dana Anton estuvo muy cerca del gol. Maria Porta y Luchi Agudo también tuvieron el empate en sus manos, pero ni una ni otra acertaron en el remate, igual que Sanjurjo en la otra portería, donde Coelho evitó el segundo tanto. El Vila-sana volvió a encerrar a su rival en los últimos cinco minutos de la primera mitad, pero el gol se le seguía resistiendo. Gime Gómez se topó con el palo a dos minutos de llegar al descanso, Horche con Ferrer en el 24 y Victòria Porta desaprovechó el primer penalti de la mañana faltando 42 segundos.

La segunda parte arrancó con el mismo guión, con el Vila-sana acorralando a su rival, pero sin acierto. Victòria Porta lo probó tres veces en apenas dos minutos y Gime una, las dos sin fortuna. Capdevila paró el partido, pero no evitó que las leridanas siguieran dominando y gozando de claras ocasiones. Victòria y Gime volvieron a rozar el empate, pero volvieron a toparse con una Anna Ferrer inconmensurable, que en el minuto 37 detuvo el segundo penalti, ahora a Luchi Agudo, al castigar un codazo de Julieta Fernández a una jugadora local.

En ese momento las fragatinas ya hacía dos minutos que habían cometido la novena falta, una situación que les podía condicionar en defensa. Pero no fue así, ya que las leridanas fueron incapaces en los 15 minutos que faltaban de forzar la décima y tener la opción de lanzar una directa. El Vila-sana gozó de su tercera pena máxima a diez minutos del final por evitar Rebeca González con el patín que la bola lanzada por Agudo entrara en la portería, si bien las leridanas reclamaron que esta ya había traspasado la línea de gol, por lo que el tanto debía haber subido al marcador. El penalti lo lanzó Felamini y Ferrer volvió a pararlo.

Quedaba todavía mucho tiempo por delante, pero la ansiedad se apoderó de las leridanas, que dejaron muchos espacios atrás que el Fraga supo penalizar. Antes del 0-2 anotado en el 43 por Adri González en un contragolpe, Coelho evitó el tanto visitante en sendos remates de Arxe y Soto. La empresa era aún más complicada, pero el Vila-sana no desfalleció y Victòria Porta, tras un doble remate, logró por fin batir a Anna Ferer y situó el 1-2 que daba esperanzas para la remontada. Pero estas se esfumaron pronto, ya que menos de un minuto después, Adri Soto sentenciaba el duelo con el 1-3 en otra contra rapidísima.

El Fraga aún pudo hacer más grande la herida, pero Sandra Coelho, con el tiempo casi cumplido, le detuvo a María Sanjurjo un penalti que el colegiado hizo repetir al entender que la portera lusa se había movido. Las fragatinas se llevaron el primer duelo de la temporada frente al Vila-sana, dos equipos que volverán a verse las caras en tres semanas en la Champions.

“Este juego va de marcar goles y no hemos sido capaces de hacerlos”

Lluís Rodero, técnico del Vila-sana, lamentó la poca efectividad de su equipo por segundo partido seguido y reconoció que “hemos merecido más, pero si no marcas goles no puedes ganar. Hemos sido superiores a nivel de juego y de ocasiones, pero al final este juego va de hacer goles y no hemos sido capaces de hacerlos, hemos fallado demasiado ante portería y al final lo hemos pagado”, señaló.Rodero defendió a sus jugadoras “porque lo han dado todo”, pero reconoció que “tenemos que trabajar en la definición. Estamos tocados porque se van tres puntos importantes y contra un rival directo”. Sobre los penaltis fallados dijo que “hay que trabajar en ello” y aseguró que la actuación de Anna Ferrer fue determinante. “Han habido muchas jugadas de uno contra la portera que no se pueden desaprovechar. Su portera les ha ganado el partido. Si ves que lo intentas y la bola no entra te provoca un poco de ansiedad, y al final tanto perdonar nos han cogido una contra y nos marcan el 0-2 que nos ha hecho mucho daño”, señaló Rodero.