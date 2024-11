Empate inoportuno

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Verificado por Creado: Actualizado:

El Lleida no pasó ayer del empate en el Camp d’Esports ante el Badalona Futur (1-1), el peor visitante del grupo, que sorprendió a los azules anotando el 0-1 ya entrada la segunda parte y se acabó llevando un punto después de que Unai neutralizara el tanto visitante a falta de 15 minutos.

Además, en el minuto 60 el encuentro fue detenido durante cuatro minutos por el colegiado, que activó el protocolo antirracista después de que el portero visitante, el ucraniano Yari, le alertada de que estaba recibiendo insultos racistas por parte de la grada del Gol Nord del Camp d’Esports, según recogió el árbitro en el acta.

El Badalona Futur se adelantó gracias a un tanto en el 64, aprovechando un error defensivo azul

Todos los esfuerzos del Lleida por buscar la remontada fueron en vano tras chocar una y otra vez ante la defensa poblada que planteó el rival. De este modo, los leridanos continúan segundos en la clasificación y dejan escapar la oportunidad de volver a situarse líderes tras el empate del Sabadell en casa ante el Europa (1-1), haciendo que se mantenga la ventaja de un punto a favor de los vallesanos, que siguen con un partido menos. El empate de ayer, no obstante, alarga la racha de partidos sin perder en Liga para el Lleida, que ya alcanza los seis.

El duelo empezó diferente a lo que se prometía. El Lleida no lograba llegar con claridad a la portería y, de hecho, ni era dominador claro de la posesión, aspecto al que no tenía acostumbrado en todos los partidos en el Camp d’Esports. Los primeros compases no depararon ninguna acción remarcable más allá del ímpetu local por buscar la portería rival, aunque sin ideas claras en el último tercio de campo. La ocasión más clara del primer tiempo llegó en las botas de Diego Iglesias, que fue el jugador más activo de la primera parte y que lamentablemente tuvo que abandonar el partido al descanso por molestias físicas. El gallego recibió en banda izquierda y condujo hasta el balcón del área donde disparó ligeramente desviado.

El Lleida intentaba avisar por la banda derecha de Iglesias y Estacio, los jugadores que podían encontrar más desequilibrio en ataque pero, con falta de claridad en el tercio final.

La segunda parte prometía un escenario más clarividente, pero empezó con un mal presagio que fue el cambio obligado de Unai Garcia por Diego Iglesias, que volvió a sentir molestias musculares justo una semana después de reaparecer de otra lesión muscular.

Para más inri, el Badalona Futur iba creyendo en sus posibilidades de sacar petróleo y empezó a generar peligro. El Lleida, por su parte, llegaba a campo contrario pero no al área rival. Justamente a la hora de juego, el árbitro detuvo el partido durante cuatro minutos. Luego en el acta reflejó que el motivo del parón fue porque el portero ucraniano del Badalona Futur, Yari Meykher, le había advertido de que estaba sufriendo insultos racistas por parte de seguidores del Gol Nord, donde entonces atacaba el Lleida.

Una vez reanudado el juego, llegó el desconcierto futbolístico, cuando Loren aprovechó, en el 64, un malentendido entre los centrales azules para recoger un centro en el punto de penalti y marcar el 0-1, un gol que fue un jarro de agua fría para los locales. Pese a la desesperación, el Lleida seguía insistiendo principalmente por banda izquierda. En el 70, Iker tuvo una volea muy clara en la frontal del área pero, con toda la portería para él, estrelló el balón en Yari. Más acertado estuvo Unai cinco minutos después, que aprovechó un rechace del portero para llegar solo por la banda derecha y definir raso (1-1), consolidándose como el máximo anotador del Lleida con cinco goles. A partir de aquí, el Lleida no generó ninguna ocasión clara pese al largo tiempo añadido, concediendo un empate a un rival hundido en el descenso.

Por el fallecimiento de Ramon Clotet

Antes del pitido inicial se guardó un minuto de silencio en memoria de Ramon Clotet, uno de los delanteros más destacados de la UE Lleida, donde jugó cuatro temporadas marcando 50 goles en 142 partidos como azul. Clotet, que falleció el pasado miércoles, fue el máximo goleador del equipo la temporada 78-79, con 18 goles en Segunda B. El jugador originario de Cardona, también jugó en el Terrassa, Lorca, Vilafranca y Rubí.

El juvenil Joan Lega hizo el saque de honor

En los minutos previos del partido, cuando los jugadores habían terminado el calentamiento, el Lleida homenajeó al jugador del Juvenil B Joan Lega Gracia. El delantero, nacido en el año 2006, se ha visto obligado a dejar la práctica deportiva por problemas cardíacos y realizó el saque de honor con sus compañeros de equipo. Además, el club también participó en el Gran Recapte del Banc dels Aliments, recogiendo productos en los accesos.

Incidentes en el Sant Andreu-Peña Deportiva

Además de los incidentes que obligaron a parar el juego en el Camp d’Esports, otro partido del grupo, el Sant Andreu-Peña Deportiva, se tuvo que suspender durante 10 minutos por, según el acta, el lanzamiento de escupitajos al portero visitante primero en el minuto 89 y posteriormente en el 96, lo que provocó la suspensión momentánea. Después de que los dos equipos fueran a vestuarios, el duelo se reanudó sin mayores incidentes.